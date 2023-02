ALTAN TENSIONE! – IL VIGNETTISTA SI RACCONTA A “OGGI”: “CI SONO VIGNETTE CHE HO PUBBLICATO 40 ANNI FA E ANCORA FUNZIONANO. MA NON È MICA MERITO MIO, È COLPA DI QUESTO PAESE” – “L’OPPOSIZIONE DI SINISTRA COMMETTE DA SEMPRE LO STESSO PECCATO: NON RIESCE AD UNIRSI” – “DESTRA E SINISTRA SONO ORMAI PAROLE UN PO’ VAGHE, CI SI PUÒ CHIARIRE LE IDEE OSSERVANDO CHI STA SOPRA E CHI SOTTO. NON DOVREBBE ESSERE COSÌ DIFFICILE…”

«Ci sono vignette che ho pubblicato 40 anni fa e ancora funzionano. Ma non è mica merito mio, è colpa di questo Paese», dice il disegnatore satirico Francesco Tullio-Altan, 80 anni di età e 50 di carriera (in mostra a Verona dal 21 al 25 febbraio e poi in giro per l’Italia), in un’intervista pubblicata nel numero del settimanale OGGI in edicola da domani. Il “papà” dell’operaio Cipputi e della “Pimpa” riconosce: «Il mondo di Cipputi è al crepuscolo. Ma come faccio, ad esempio, a ispirarmi a un rider, uno di quelli che portano le cene a domicilio in bici? È una realtà che non conosco.

Qui ad Aquileia, dove vivo, nemmeno esistono». E a proposito di destra e sinistra: «L’opposizione di sinistra commette da sempre lo stesso peccato: non riesce ad unirsi. Per carità, difendere le proprie idee senza compromessi può anche essere nobile, ma se questo va a scapito di ogni azione… Destra e sinistra sono ormai parole un po’ vaghe, ci si può chiarire le idee osservando chi sta sopra e chi sotto. Ci sono riferimenti fissati fin dalla Rivoluzione francese: non dovrebbe essere così difficile recuperarli».

Infine una curiosità, perché nelle sue vignette le cose più sensate le dicono le donne? «Perché è così. Gli uomini si inventano un mondo e poi ci vanno a vivere, perdono il senso della realtà. Le donne invece hanno uno sguardo più lucido: sono loro che ci aiutano a essere meno cialtroni».

