31 ago 2023 19:38

ALTRO CHE COMPLOTTO: LA TRASMISSIONE DI ILARIA D’AMICO FU CHIUSA PERCHÉ NON LA VEDEVA NESSUNO – LA GIORNALISTA (PER MANCANZA DI NOTIZIE), NELLA SUA INTERVISTA AL “CORRIERE” FRIGNA E PARLA DI UNA PRESUNTA CONGIURA POLITICO-ISTITUZIONALE, MA DIMENTICA ALCUNI FATTI. IN PRIMIS, GLI ASCOLTI. “CHE C’È DI NUOVO”, IN REALTÀ, È DURATO ANCHE TROPPO: NOVE PUNTATE CON SHARE DA PREFISSO TELEFONICO, PRECEDUTE DA UN’AUTOCELEBRAZIONE BOOMERANG (“LA RAI MI HA CHIAMATO PER TORNARE A ESSERE IL PUNTO DI RIFERIMENTO DELL’INFORMAZIONE”)