ALTRO CHE SINGLE, CLAUDIA GERINI HA IL SUO SOLLAZZO ESTIVO: E’ STATA PIZZICATA DA "CHI" COL MANAGER RICCARDO SANGIULIANO, EX DI NATHALY CALDONAZZO. L’ATTRICE, CHE VAGHEGGIAVA "UN BEL COWBOY TEXANO VECCHIA MANIERA" E SI LAGNAVA PERCHE’ "A ROMA NON C’È UN GRAN FERMENTO", SI E’ CONCESSA UNA CENA ROMANTICA NELLA CAPITALE. COME MOSTRANO GLI SCATTI, I DUE SI SONO BACIATI PRIMA DI PARTIRE INSIEME PER NAPOLI DOVE HANNO TRASCORSO LA NOTTE…

Estratto dell’articolo di Maria Giulia Comolli per Chi

claudia gerini

Riccardo Sangiuliano abbraccia Claudia Gerini, mentre lei affonda il viso sul suo collo. Qui sopra, i due vicini, con una sigaretta e tanti sorrisi, che mostrano un grande affiatamento. Più in alto, il bacio: lui stringe dolcemente il volto di lei, mentre le loro labbra si incollano. E noi capiamo che... Altro che single, come sostiene lei, per Claudia l’amore (come il lavoro) va a gonfie vele.

Èuna delle attrici più affascinanti del panorama italiano. È sempre in vista, perché lavora indefessamente (infatti, attualmente, dopo la partecipazione al Filming Italy Sardegna Festival di Tiziana Rocca, è impegnata nelle riprese di una serie Netflix e ha alcuni film in uscita). Possibile che fosse sola? No. Infatti non lo è. Anzi non lo è più. Nonostante lei abbia cercato in ogni modo di custodire il segreto. Però le nostre foto esclusive di Claudia Gerini e Riccardo Sangiuliano che pubblichiamo in queste pagine sono la “smoking gun”, la prova provata, che il cuore dell’attrice batte per qualcuno.

claudia gerini cover

Lo fa già da settimane, mormorano i bene informati e ipotizzano i fotografi di “Chi”. Quello che noi, qui, possiamo dire, riguarda oggi, il presente. Un presente in cui accanto a lei, di giorno e di notte, c’è Riccardo. Si tratta dell’imprenditore e manager ex marito di Nathaly Caldonazzo, poco noto alle cronache rosa, se non per il suddetto matrimonio ormai chiuso e per un bacio con la ex moglie di Andrea Agnelli, Emma Winter, sette anni fa.

A parte questo, di lui si sa che è laureato in finanza aziendale, che ha conseguito un master alla Columbia University, che fino al 2016 lavorava per un istituto finanziario svizzero, e che oggi è oggi Head of Asset Management di Assiteca Sim. E oggi, stando a quanto vediamo, è anche il protagonista maschile della vita sentimentale di Claudia.

“Chi” li ha sorpresi prima a Roma e poi a Napoli. A Roma i due sono andati a cena insieme. Niente di strano… Un anno e mezzo fa sempre “Chi” aveva immortalato una serata di Claudia con il suo grande amico Massimo Giletti, insieme nella notte romana tra risate e confidenze davanti alla fontana di Trevi, senza che questo portasse ad altro. Ma…

Ma questa volta con Riccardo tornano a casa insieme. A casa di lei. E ne escono poco dopo ancora insieme, per salire sempre insieme su un’auto.

claudia gerini

La coppia, che fino alle 21,30 avremmo potuto ancora esitare a chiamare tale, parte in macchina per Napoli, dove arrivano a tarda – tardissima – sera. Ed è qui che li ritroviamo e abbiamo la conferma della confidenza, dell’intimità tra i due. Perché a notte fonda, verso le 2, Claudia è affacciata al balconcino della casa (una casa in affitto, non un hotel, forse proprio per evitare di stare troppo in pubblico). L’attrice è affacciata alla finestra aperta, forse per prendere un po’ di fresco. E con lei c’è Riccardo. Come l’indomani mattina, quando Claudia fa nuovamente capolino alla portafinestra del balconcino, in accappatoio, e poco dopo allo stesso balconcino si affaccia Riccardo, in calzoncini.

Comincia un nuovo giorno e i due escono insieme in scooter, come due ragazzi in vacanza alla scoperta della città. Solo che per Claudia c’è da lavorare: infatti lui la accompagna sul set della serie Netflix tratta dal libro di Maurizio De Giovanni, Le indagini di Sara.

La vacanza ricomincia verso sera, di nuovo in sella allo scooter. E così di nuovo il giorno dopo: prima il lavoro sul set, poi in giro per la città. È lì, sul lungomare di via Caracciolo, in pieno centro, che c’è il bacio. Un bacio tenero, all’aperto, seguito da un abbraccio per poi continuare a parlare e sorridere tra loro.

claudia gerini

Claudia ci era riuscita, e per un bel po’, a farci credere di essere single («Sono in osservazione, diciamo, ho dei corteggiatori» dichiarava, «ma nessuno in questo momento ha conquistato il mio cuore»).

(...)