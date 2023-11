11 nov 2023 08:40

ALTRO CHE SLEEPY JOE! UNA “ROCCIA” PER LA CASA BIANCA – L'ATTORE DWAYNE JOHNSON, NOTO COME “THE ROCK”, RIVELA CHE “DIVERSI PARTITI” LO HANNO CONTATTATO PER CHIEDERGLI DI CANDIDARSI ALLA PRESIDENZA DEGLI STATI UNITI, DOPO CHE UN SONDAGGIO HA RIVELATO CHE IL 46% DEGLI AMERICANI AVREBBE SOSTENUTO LA SUA CAMPAGNA: “È STATO TUTTO MOLTO SURREALE PERCHÉ NON È MAI STATO IL MIO OBIETTIVO FARE POLITICA” – L’EX WRESTLER SI DESCRIVE COME UN “CENTRISTA” E “POLITICAMENTE INDIPENDENTE”, MA NEL 2020 HA DATO IL SUO SOSTEGNO A JOE BIDEN… – VIDEO