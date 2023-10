17 ott 2023 10:20

ALTRO FLOP PER LA NUOVA RAI! - LUISELLA COSTAMAGNA SI FERMA AL 2% CON 112 MILA TELE-MORENTI NELLA SECONDA SERATA DI RAIDUE CON IL SUO NUOVO PROGRAMMA “TANGO” - IN FASCIA PRESERALE, PINO INSEGNO HA PROVATO A RISOLLEVARE LE SORTI TRAGICHE DEL SUO “MERCANTE IN FIERA” INVITANDO A GIOCARE CARLO CONTI, GABRIELE CIRILLI E FRANCESCO PAOLANTONI, MA L'AUDITEL E’ STATO IMPIETOSO: IL PROGRAMMA È AFFONDATO AL SOLITO 2.1% E 2.6%. UN DISASTRO, VISTI GLI OSPITI…