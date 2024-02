IL BALLO DEL QUI PRO QUA - FIORELLO È UNO SHOWMAN STRAORDINARIO MA HA UN LATO DEBOLE: NON ACCETTA LE CRITICHE – DOPO LA MESSA IN ONDA DEL SUO SIPARIETTO DANZANTE CON TRAVOLTA (IDEATO E SBALLATO CON AMADEUS), ROSARIO SPIPPOLA I SOCIAL. E QUANDO SI RENDE CONTO CHE LA GAG VIENE SPERNACCHIATA DAI PIÙ IN GAG-ATA, E’ SUBITO TRAGEDIA. ALLORA IL FIORELLO FERITO NELL'ONORE SITRAVESTE DA ALDO GRASSO E SI FA UNA STRONCATURA PREVENTIVA: "UNA DELLE GAG PIÙ TERRIFICANTI DELLA STORIA DELLA TV!" – LA STIZZA DI AMADEUS: "QUESTA POLEMICA LA POSSO IMMAGINARE SE TRAVOLTA AVESSE PRESO 400 MILA EURO PER FARE QUELLA CAGATA LÌ. SE NEL MOMENTO NON GLI PIACEVA PIÙ LA GAG… NON È CHE È COLPA MIA PERCHÉ GLIELA AVEVO SPIEGATA. EVIDENTEMENTE NON SE L’È SENTITA SUA, MA NON PENSIAMO CHE LA RESPONSABILITÀ SIA DEL SERVIZIO PUBBLICO”