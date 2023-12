AMADEUS NON “PRESTA” L’ALTRA GUANCIA: DOPO IL DIVORZIO DA “BRUCIO” PRESTA, IL CONDUTTORE POTREBBE, SULL’ESEMPIO DI FIORELLO, FARSI RAPPRESENTARE DALLA MOGLIE OPPURE MIGRARE NELLA SCUDERIA DI BEPPE CASCHETTO – COME DAGO-DIXIT AMADEUS E PRESTA SONO FINITI A STRACCI SU SANREMO: SIA L'AD RAI SERGIO, SIA IL DG ROSSI NON VOLEVANO L'IMPOSIZIONE DEGLI OSPITI SCELTI DALL'AGENTE (CHE NON AVREBBE TROPPO GRADITO I NOMI DELLE DUE CO-CONDUTTRICI SCELTE DA AMADEUS: CUCCARINI E GIORGIA) - SI SUSSURRA DI CONTRASTI ANCHE TRA PRESTA E IL SUO ASSISTITO DALLE UOVA D'ORO, CHECCO ZALONE…

Gianluca Roselli per Il Fatto Quotidiano - Estratti

Il divorzio tra Amadeus e Lucio Presta a poco più di un mese dall’inizio del Festival di Sanremo rischia di provocare un cataclisma nel dorato mondo degli agenti delle star televisive.

(...) trapela qualche particolare in più sul divorzio tra i due. Qualcuno sussurra che il popolare conduttore ora potrebbe seguire l’esempio di Fiorello e farsi rappresentare dalla moglie, Giovanna Civitillo, che Amadeus conobbe nel 2003 durante il programma L’Eredità. In questo modo farebbe tutto in casa, risparmiando sul famoso 10% che i divi pagano agli agenti. Qualcun altro però fa sapere che il conduttore sarebbe già in trattativa con Beppe Caschetto, l’altro grande manager delle star.

Ma le divergenze tra Amadeus e Presta sembra riguardassero soprattutto i contenuti: Presta voleva un Festival molto puntato sugli ospiti, parte di cui si occupava lui, compresala sorprendente presenza di Sergio Mattarella nell’ultima edizione, per assistere allo show di Roberto Benigni sulla Costituzione, mentre al presentatore preme assai la parte musicale. Il manager, inoltre, non avrebbe troppo gradito i nomi di due co-conduttrici della prossima edizione, scelte da Amadeus: Lorella Cuccarini e Giorgia (poi c’è anche Teresa Mannino). Divergenze artistiche e personali, dunque.

Ma come può cambiare il mercato dei divi in tv? Per Presta e la sua Arcobaleno Tre si tratta di un brutto colpo, che si somma alle voci che vedono possibile un altro divorzio eccellente, quello da Paolo Bonolis, altro suo volto storico.

Nulla è confermato, anzi c’è chi smentisce seccamente: anche se fosse, però, di volti noti gliene resterebbero parecchi. Sono ancora Presta e Caschetto a dividersi il grosso dello star system e a muovere i fili dello spettacolo in tv. Anche se nuove leve spingono per farsi largo, restano loro i ras dello showbu siness. Presta, per esempio, nel suo carnet può vantare, tra gli altri, Roberto Benigni, Antonella Clerici, Ezio Greggio, Marco Liorni (che andrà presto a condurre L’Eredità, un bel colpaccio), Eleonora Daniele, Giulio Golia delle Iene, Anna lisa Bruchi, il comico Giovan ni Vernia, Federica Fontana, Nunzia De Girolamo e Ingrid Muccitelli.

NEL CARNET della Itc 2000 di Caschetto, invece, tra i big troviamo Stefano De Martino, Enrico Brignano, Fabio Fazio, Stefano Bollani, Virginia Raffaele, Sabrina Ferilli, Pif, Miriam Leone, Luciana Littizzetto, Fabio Volo, Alessia Marcuzzi, Geppi Cucciari, Caterina Balivo, Luca e Paolo, Maurizio Crozza. Ma Caschetto vanta pure una nutrita schiera di giornalisti: Lilli Gruber, Giovanni Floris, Massimo Gramellini, Salvo Sottile, Veronica Gentili, Corrado Formigli, Roberto Saviano e Lucia Annunziata.

Tra i due, se si può trovare una differenza, Caschetto da qualche tempo opera anche nelle produzioni di cinema, tv e teatro. Tra gli ultimi film co-prodotti da Itc 2000, per esempio, Fiera.

Altri sono sul campo da tempo e stanno riuscendo a venir fuori, rompendo il duopolio Presta-Caschetto. Come la Vegastar di Fernando Capecchi. Tra i suoi clienti ci sono Luca Barbareschi, Francesca Fialdini, Massimiliano Ossini, Rossella Brescia, Leonardo Pieraccioni, Carlo Conti e Cristiano Malgioglio.

O Gigi D’Amato, che può vantare nomi come Alessandro Greco, Lorena Bianchetti e Bianca Guaccero. E Cesare Patriarca, che in realtà è un avvocato specializzato in diritto d’autore e dello spettacolo, e sotto questo aspetto ha seguito Bruno Vespa, Alberto Angela e Francesca Fagnani.

Ma se fino a un paio d’anni fa vigeva una deregulation totale, ora la situazione è un po’ migliorata grazie a un atto di indirizzo della Vigilanza recepito da Agcom che impone alla tv pubblica un tetto di tre artisti per manager in un singolo programma. Un modo per evitare monopoli dei soliti noti e far lavorare un po’ tutti. Certo, poi ci sarebbe la Rai, che ogni tanto qualche nuovo format potrebbe anche inventarselo, dato che esiste pure una struttura apposita: la direzione Nuovi Format. Ma da quelle parti, per il momento, è calma piatta.

