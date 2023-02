AMADEUS, STAI IN CAMPANA – LA MOGLIE GIOVANNA CIVITILLO NON NASCONDE LA GELOSIA E AVVISA IL CONDUCATOR DI SANREMO: “SE LUI MI TRADISSE, GLI FAREI TROVARE LE VALIGIE FUORI DALLA PORTA” – “NESSUNO SCOMMETTEVA SULLA RIUSCITA DELLA NOSTRA UNIONE E SI SBAGLIAVANO” – IL FIGLIO SI CHIAMA JOSE’, IN ONORE DI MOURINHO, CHE AMADEUS SPERA DI AVERE SUL PALCO DELL’ARISTON - IL CONDUTTORE HA ANCHE UN’ALTRA FIGLIA, ALICE, NATA DA UN PRECEDENTE MATRIMONIO…

Non sarà un anno qualunque il 2023 per Amadeus e Giovanna. I due festeggiano vent'anni d'amore e sono pronti a vivere un'altra stagione entusiasmante. Anche se lei, che non nasconde la sua gelosia, ha detto al marito: «Se tu mi tradissi, lo vorrei sapere. Con tanto amore e tanto dispiacere, ti preparerei le valigie e te le metterei fuori dalla porta». Tra qualche giorno vedremo di nuovo il conduttore alla guida dell'appuntamento più atteso della Tv: il Festival di Sanremo, in programma dal 7 all'11 febbraio. "Ama" sarà il timoniere per la quarta volta consecutiva - ha ancora un'altra edizione da fare, secondo il contratto firmato con la Rai - e la moglie sarà come sempre al suo fianco.

Quel palco carico di storia è ormai casa sua. All'Ariston Amadeus è talmente a proprio agio che ha già scelto la Riviera ligure come luogo ideale per regalarsi con Giovanna una luna di miele a fine Festival. Vent'anni d'amore meritano di essere festeggiati alla grande, soprattutto perché nessuno ha mai bella osato dubitare della felicità della coppia. Se tra i vip dello spettacolo i divorzi sono all'ordine del giorno, loro vanno in controtendenza. E, insieme al figlio José Alberto, dimostrano che la famiglia è una cosa meravigliosa. «Nessuno scommetteva sulla riuscita della nostra unione e si sbagliavano», ripete spesso il presentatore di Soliti ignoti - Il ritorno.

La Tv gli ha regalato tanto. Lui e Giovanna - che si sono sposati 11 luglio 2019, ma erano già uniti civilmente dieci anni prima - si sono conosciuti durante la trasmissione L'Eredità, dove lui era il conduttore e Giovanna la protagonista della "scossa", uno dei siparietti più amati dal pubblico, che prevedeva uno "stacchetto” sensuale della soubrette originaria di Vico Equense. Il presentatore aveva sposato Marisa Di Martino, madre della primogenita Alice, nel 1993.

Ufficialmente, il divorzio tra i due è arrivato nel 2007. L'attrazione tra il conduttore e la Civitillo si è trasformata ben presto in una relazione vera e propria, con tutte le conseguenze del caso. Era il 2003. «Mi ha stravolto la vita, ma in meglio», ha ammesso candidamente Giovanna. Non a caso, la showgirl ha scelto l'amore come priorità lasciando in secondo piano la carriera da ballerina.

«Incontrare Amadeus è stata la fine del mio percorso televisivo, ma con lui ho realizzato il mio vero sogno, quello di costruire la famiglia e di avere un figlio meraviglioso», ha detto lei.

