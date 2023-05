11 mag 2023 16:55

AMBRA SMENTISCE IL TITOLISTA DEL CORSERA: “NESSUNA LIAISON CON GIANNI BONCOMPAGNI” – L’AGENTE DELLA ANGIOLINI, GRAZIELLA LOPEDOTA: “IL VIRGOLETTATO (“ERA MOLTO ORGOGLIOSO DELLE TANTE FIDANZATE. VEDEVO AMBRA PIANGERE IN CAMERINO”) È STATO COSTRUITO IN MODO TALE DA FAR RITENERE CHE LA MIA ASSISTITA SIA STATA UNA DELLE "TANTE FIDANZATE" DI CUI IL COMPIANTO GIANNI BONCOMPAGNI ERA "ORGOGLIOSO". SI TRATTA DI AFFERMAZIONE PALESEMENTE FALSA..."