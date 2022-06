"GLI AZZURRI A WEMBLEY CERCANO UN ALTRO SORTILEGIO MA TANTO AI MONDIALI NON CI SAREMO" – RONCONE: "SULLE FACCE DEI NOSTRI C'È UN VELO, UN FARD TREMENDO, PERCHÉ NON È FACILE CONVINCERSI CHE CONTRO L'ARGENTINA SARÀ UNA FINALISSIMA E NON SOLO UN ALLENAMENTO (PER LORO, CHE IN QATAR CI SARANNO). MANCINI HA DECISO DI FAR GIOCARE QUELLI DI UN ANNO FA. I SUPERSTITI - IL CT NON S' È DIMESSO PERCHÉ HA DECISO DI RIPORTARCI AGLI EUROPEI E DI FARCI VINCERE I MONDIALI DEL 2026. MA NON ABBIAMO FUORICLASSE…"