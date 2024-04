AMMAZZA CHE LAZZA! - BUFERA SUL RAPPER 29ENNE, DOPO CHE, DURANTE MILAN-ROMA, È STATO RIPRESO DALLE TELECAMERE DI SAN SIRO MENTRE INTONAVA IL CORO: "VOI SIETE NAPOLETANI" - IL CANTANTE, TIFOSO E PARTNER COMMERCIALE DEI ROSSONERI, HA PUBBLICATO UN POST SU INSTAGRAM PER RISPONDERE AGLI INSULTI:"I NAPOLETANI SANNO BENE LA STIMA E L'AFFETTO CHE PROVO PER LORO E TRA NOI C'È SEMPRE STATO UN RAPPORTO DI IRONIA CALCISTICA…" - VIDEO

LAZZA

Le ultime ventiquattrore di Lazza sono state tutt’altro che felici. Il rapper ha assistito alla sconfitta del suo Milan in Europa League e, come se non bastasse, è finito al centro di una brutta polemica per alcuni cori contro i tifosi napoletani, che i sostenitori rossoneri hanno intonato poco prima della fine del primo tempo. E sul web si è scatenato il delirio. […]

LAZZA

Le telecamere di Dazn hanno inquadrato la tribuna sorprendendo Lazza mentre intonava il coro "Napoletani, voi siete napoletani" sul sottofondo dell'urlo di buona parte dello stadio. Il breve filmato è finito sul web e la tifoseria napoletana si è risentita. Così la polemica è divampata rapidamente, costringendo l'artista a pubblicare un lungo messaggio di chiarimento.

LA REPLICA DI LAZZA SUI SOCIAL

"Cari ricercatori del Male. Che sono un appassionato di calcio come la maggior parte degli italiani non è un segreto, che sono un tifoso del Milan come una parte (la più bella) di quegli appassionati non è certo un segreto. Ma da qui a costruire un caso su un semplice coro sulla perdita di tempo per lo più senza nessuna parola offensiva c'è un abisso", ha scritto su Instagram Lazza, cercando di ridimensionare l'accaduto.

LAZZA

"Amare una squadra di calcio non potrà mai farmi odiare nessuna città del mio paese! E chi pensa il contrario mi sa ha il cervello un po' troppo confuso! Entrando nel dettaglio, i napoletani sanno bene la stima e l'affetto che provo per loro e tra noi c'è sempre stato un rapporto di ironia calcistica sano per il semplice fatto che, come me, amano la squadra della loro città. E forse è proprio questo il bello!", ha proseguito Lazza su Instagram. […]

