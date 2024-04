NON HO MAI ALTERATO I MIEI LINEAMENTI MA QUALCHE AGGIUSTATINA, NEL 2024, BEN VENGA…

“MI SONO VISTA SCAVALCARE MOLTE VOLTE DA GIOCATRICI SLEALI CHE METTEVANO IN CAMPO ALTRO OLTRE ALLA RECITAZIONE”

Estratto dell’articolo di Francesca Angeleri per https://torino.corriere.it/

«La questione dei diritti è fondamentale. Intanto perché non bisogna perdere quelli acquisiti. Chi arriva oggi si trova la strada spianata da chi ha fatto tanta fatica prima. Vale per la comunità Lgbtq+ e anche per le donne. Ma dobbiamo mantenere ciò che abbiamo conquistato».

Domenica 21 aprile sarà Nancy Brilli la madrina della serata di chiusura di Lovers dove interverranno anche Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi, Tekemaya e Michael Nevola.

È stata cresciuta da sua nonna. Che educazione ha avuto in questo senso?

«Da questo punto di vista non ho avuto un grande esempio. Vengo da una famiglia in cui le donne non amavano le donne. Fortunatamente ce l’avevo dentro».

Il cinema, rispetto alle persone Lgbtq+, era un ambiente più aperto?

«Solo nel privato. Poi, pubblicamente, quasi nessuno si dichiarava. Pensiamo a quanti attori per una vita si sono nascosti. Molti, facendo coming out, hanno quasi smesso di lavorare. Anche lo stesso Everett, che adoro e trovo bellissimo, mi pare abbia avuto problemi».

È vera la mitologica competizione tra attrici?

«Beh, sì. Però dipende se una si vuole mettere a competere. Mi sono vista scavalcare molte volte da giocatrici sleali che mettevano in campo altre cose oltre alla recitazione. Francamente, le ho sempre viste rimanere per strada. Mi piace chi gioca pulito».

Sicuramente anche lei sarà amatissima dalla comunità Lgbtq+. Si sente un’icona?

«Oggi tutte vogliono essere delle icone gay. Se fosse, mi farebbe un immenso piacere. Sono stata icona drag a un festival al Muccassassina, vale? Io adoro le drag. C’erano anche al mio primo matrimonio con Massimo Ghini».

Parlando di compagni. Ha detto di non avere fatto ritocchini: 15 anni con Roy de Vita e niente?

«Ho conosciuto Roy che ero all’ennesima operazione per l’endometriosi. Non amo parlare delle mie operazioni. Non ho mai alterato i miei lineamenti ma qualche aggiustatina, nel 2024, ben venga».

C’è un ruolo che le piacerebbe interpretare?

«Il Papa».