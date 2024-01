ANCHE HOLLYWOOD HA LA SUA "ELENA FERRANTE" - IL MISTERO DI ELLY CONWAY, AUTRICE DEL BESTSELLER "ARGYLLE" CHE DIVENTERÀ UN FILM DA 200 MILIONI DI EURO (CON UN CAST STELLARE) - DELL'AUTRICE SI SA POCHISSIMO E SUL WEB IMPAZZANO TEORIE SULLA SUA VERA IDENTITÀ: LA PIU' ACCREDITATA È CHE SIA NIENTEPOPODIMENO CHE… TAYLOR SWIFT! - DIFFICILE CHE LA POPSTAR, CON LE 60 DATE DEL SUO TOUR MONDIALE, ABBIA TROVATO TEMPO ANCHE PER SCRIVERE UN "MATTONE" DI PIÙ DI 400 PAGINE, MA CI SONO DIVERSI INDIZI CHE… - VIDEO

argylle di elly conway

Estratto dell'articolo di Ilaria Ravarino per “il Messaggero”

Il capriccio di una superstar, un'epica trovata pubblicitaria o un enigma alla Elena Ferrante. C'è un po'di tutto questo nel mistero Argylle, la spy-story della scrittrice Elly Conway alla base del film omonimo da 200 milioni di euro - pubblicizzato, con una certa enfasi, come "il nuovo James Bond" - che arriverà in sala il primo febbraio prodotto da Apple con il regista di Kingsman Matthew Vaughn. C'è un problema, però. Elly Conway, […] probabilmente non esiste.

Di lei si sa pochissimo, appena due righe di biografia e la prefazione del suo romanzo. Nata e cresciuta a New York, avrebbe messo nero su bianco Argylle […], dopo «un terribile incidente - ricorda nelle prime pagine del libro- che distrusse completamente la mia vita». Le notizie su di lei finiscono qua.

dua lipa henry cavill in argylle la super spia 2

I DIRITTI

Fino a settembre Conway non possedeva nemmeno un account Instagram: il primo post visibile è del 13 dicembre 2022 (attenzione alla data: ha un ruolo nella storia), i successivi 24 sono fotografie di esterni newyorkesi […] Non una sua foto, non un selfie, niente.

argylle la super spia

Il libro, primo di una quadrilogia i cui diritti appartengono oggi al regista Vaughn, è uscito martedì scorso negli Stati Uniti e in Italia, con Mondadori […] Le tre persone citate da Conway nei ringraziamenti finali del romanzo (unico nome riconducibile a una persona pubblica, il professore e astronomo Robert Massey) hanno ammesso di essere stati contattati via mail, nell'aprile 2022, da una scrittrice in cerca di un paio di "dritte" professionali.

taylor swift

Peccato che la donna non si sia mai presentata col nome di Elly Conway ma con quello di Tammy Cohen: un'autrice di gialli, spesso sotto pseudonimo, che oggi giura di non aver nulla a che fare con la vicenda. Ma sulla misteriosa scrittrice esistono altre teorie.

LE TEORIE

taylor swift golden globes 2024. 3

Che si tratti, per esempio, di J. K. Rowling, l'autrice di Harry Potter caduta in disgrazia dopo alcune infelici dichiarazioni sulla comunità LGBTQ+. Oppure ed è l'ipotesi che va per la maggiore in rete che Elly Conway sia il nome sotto il quale si cela la cantante Taylor Swift, al suo debutto da scrittrice. Difficile immaginare che la star, impegnatissima con le sessanta date del suo Eras tour, abbia trovato tempo anche per scrivere un romanzo di più di 400 pagine. Ma gli indizi raccolti dai fan sono notevoli. Intanto, una coincidenza: la data della pubblicazione del primo post Instagram di Conway, a dicembre, coincide con il giorno del compleanno di Taylor Swift.

dua lipa henry cavill in argylle la super spia 1

Altra coincidenza: uno dei protagonisti del film di Vaughn, interpretato da Hanry Cavill, Bryce Dallas Howard, John Cena, Samuel L. Jackson e Dua Lipa, è un gatto. Non un micio qualsiasi, ma uno Scottish Fold, della stessa razza dei due felini posseduti dalla cantante. […] il gatto protagonista del film appartiene al regista e alla moglie Claudia Schiffer[…]

il gatto di argylle la super spia

Terzo dettaglio tre indizi fanno una prova il mezzo con il quale la protagonista Bryce Dallas Howard porta a spasso il suo animale da compagnia, nel film di Vaughn, è un trasportino con l'oblò. Oggetto visto solo una volta, prima d'ora, in un film: Miss Americana, il documentario Netflix dedicato a Swift. E ancora, la protagonista di Argylle, il film, è una scrittrice dai capelli rossi, molto simile alla donna del video del 2021 di Swift, All too well - ambientato, guarda caso, negli stessi boschi ritratti casualmente lo scorso dicembre da un post Instagram della scrittrice.

taylor swift 1

IL NOME

E il nome Conway? La pista più scontata riconduce il cognome della scrittrice ai Conway Studios di Los Angeles, là dove Swift registrò gli album 1989 e Red. […] Che Swift abbia una passione per il cinema (ai Golden Globe era seduta al tavolo con i boss della Searchlight che le produrranno il debutto da regista), e che ami giocare per "enigmi" con suoi fan, è risaputo. Ma la verità sull'operazione Argylle è forse contenuta nell'unico post che non rimanda direttamente a lei. […]

argylle di elly conway taylor swift mtv ema 2022 5 taylor swift persona dell anno secondo time magazine olivia gatta di taylor swift henry cavill dua lipa john cena in argylle la super spia t swift cat nm taylor swift con la gatta olivia 1 taylor swift dua lipa Argylle samuel l jackson in argylle la super spia samuel l jackson in argylle la super spia henry cavill in argylle la super spia henry cavill in argylle la super spia argylle la super spia il gatto di argylle la super spia