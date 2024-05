E ANCHE QUESTO EUROVISION… SE LO SEMO LEVATO DALLE PALLE! –VINCE LA SVIZZERA CON IL "NON BINARIO" NEMO, ANGELINA MANGO ARRIVA SETTIMA – ANCORA FISCHI PER L’ISRAELIANA EDEN GOLAN - PROTESTE ALL'ESTERNO DELL'ARENA DI MALMOE, CON ALCUNI MANIFESTANTI PRO-PALESTINA, TRA CUI GRETA THUNBERG, CHE SONO STATI ARRESTATI – L’OLANDESE JOOST KLEIN SQUALIFICATO PER UNA DENUNCIA PRESENTATA DA UNA DONNA DEL TEAM DI PRODUZIONE… - VIDEO

1. EUROVISION, VINCE LA SVIZZERA. ANGELINA MANGO È SETTIMA

Estratto da www.ansa.it

nemo

Era tra i candidati alla vittoria alla vigilia, e alla fine Nemo, rappresentante della Svizzera, ha vinto l'Eurovision Song Contest 2024 con il brano The Code. Il cantante ha portato sul palco della Malmo Area anche una bandiera con i colori giallo, bianco, viola e nero, ovvero la bandiera non binaria, che rappresenta le persone di genere non binario, in cui l'artista si riconosce. […] Sul podio la Croazia con Baby Lasagna e l'Ucraina con il duo Alyona Alyona e Jerry Heil.

Angelina Mango, quarta per le giurie con 164 punti e con 104 da parte del televoto, si è piazzata settima nella classifica generale con La noia, […]. Venticinque i Paesi che si sono sfidati nella gara, dopo che nel pomeriggio era stata decisa l'esclusione dell'artista olandese Joost Klein, per una denuncia presentata da una donna del team di produzione.

angelina mango

Un'edizione che, forse come non mai, ha avuto anche risvolti politici, per la difficile situazione internazionale. […]Nei giorni scorsi per le strade della città ci sono state diverse manifestazioni, ma i riflessi di ciò che sta succedendo in Israele e a Gaza si sono fatti sentire anche stasera durante la finale.

Eden Golan, l'artista che rappresenta Israele, è stata pesantemente fischiata dal pubblico in sala, come già successo nella semifinale, così come la giuria al momento delle votazioni, mentre all'esterno dell'arena manifestanti filo-palestinesi, tra questi anche Greta Thunberg con la kefiah al collo, hanno tentato di avvicinarsi con un corteo non autorizzato. Sono stati fermati e allontanati dalla polizia, che ha poi creato un cordone di sicurezza a 200 metri dagli ingressi dell'edificio per impedire nuovamente l'avvicinarsi dei manifestanti e per garantire il deflusso a fine serata. Alla fine Golan si è classificata quinta, spunta dal televoto (ben 323 i punti raccolti).

joost klein 2

Le forze dell'ordine hanno allontanato i manifestanti filo-palestinesi che si stavano avvicinando alla Malmo Arena, dove è in corso la finale dell'Eurovision Song Contest con la partecipazione di Israele. Nell'area diverse camionette della polizia svedese, norvegese e agenti a cavallo. Tra i manifestanti anche Greta Thunberg, con la kefiah al collo. Diversi attivisti sono stati allontanati con la forza e sono stati fatti spostare in un'area a circa 200 metri di distanza dall'arena. Anche un elicottero sorveglia la zona.

DOPO NORVEGIA SI RITIRA ANCHE PORTAVOCE FINLANDIA

nemo

"Ho deciso di ritirarmi dall'annunciare i voti della Finlandia questa sera, non mi sembra giusto farlo". Dopo Alessandra Mele per la Norvegia, anche il portavoce per l'assegnazione dei voti della Finlandia, il cantante Kaarija, secondo classificato all'Eurovision Song Contest nel 2023, si ritira, annunciandolo con un post su Instagram. Non ha reso note le motivazioni del gesto, come invece fatto da Alessandra Mele che si è schierata a favore della Palestina, ma nei giorni scorsi l'artista aveva chiesto che fosse rimosso dai social un suo video insieme alla cantante israeliana Eden Golan. […]

2. EUROVISION, PROTESTE CONTRO ISRAELE: GRETA THUNBERG ARRESTATA

Estratto da www.adnkronos.it

greta thunberg arrestata per proteste fuori eurovision

La leader ecologista svedese Greta Thunberg è tra i dimostranti arrestati oggi durante le proteste di fronte alla Malmoe Arena contro la partecipazione di Israele all'Eurovision 2024. I manifestanti si sono concentrati di fronte l'ingersso dell'arena, scandendo lo slogan "vergogna" mentre il pubblico entrava, secondo quanto riferisce il giornale svedese 'Aftonbladet'.

Gli agenti sono intervenuti per portare via diversi attivisti, ha detto un portavoce della polizia, Rickard Lundqvist, sottolineando che questi si erano spostati dalla zona dove era stata autorizzata la manifestazione di protesta, in un parco vicino all'arena. […]

