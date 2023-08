“CHI MI ATTACCA IMPLORA UN INVITO IN TV. LA SINISTRA VUOLE TUTTI DROGATI E UBRIACHI? LA MELONI? NON SI E' MAI PERMESSA DI...”

ANDREA GIAMBRUNO, FACCE RIDE: "NON HO MAI DETTO CHE LA RAGAZZA VITTIMA DELLO STUPRO DI PALERMO SE L'E' CERCATA, HO PARLATO COME UNA MAMMA"

1-DA UOMO INVISIBILE A PRINCIPE GAFFEUR IL PARTNER CHE IN TV IMBARAZZA MELONI

Estratto dell'articolo di Ilario Lombardo per "la Stampa"

«Se nessuno mi vede, meglio». È un giorno di settembre del 2016. Andrea Giambruno si confessa a Luca Telese. Quasi nessuno sa chi è. Sono comparse foto con la compagna, la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni: stanno da tre anni assieme e hanno appena avuto una figlia, Ginevra.

Giambruno teorizza la sparizione, come strategia, come un supereroe. L'Uomo invisibile. Una scelta di opportunità e di eleganza. «Lei sta sulla scena, io dietro. Non amo i riflettori. Apparire non è il mio lavoro. Nel grande mondo della tv sto dietro le quinte, a immaginare cosa accade davanti».

La regina Elisabetta aveva il suo principe Filippo, Giorgia Meloni il suo Andrea Giambruno. Consorti che sbagliano. Gaffe, svarioni, cantonate in diretta che la voglia di video amplifica, rilancia, rende un problema politico. In sei anni cambia il mondo, figurarsi le certezze di un giornalista tv. Anche perché il richiamo della luce rossa può essere ipnotizzante. La telecamera si accende e, voilà, il governo e la maggioranza devono occupare la giornata a spiegare, rettificare, minimizzare quanto sostenuto dal first gentleman su temi che sono dentro l'agenda dei partiti e dell'esecutivo: il riscaldamento climatico, la violenza sulle donne, i rapporti con gli alleati europei.

Giambruno non passa più le giornate a immaginare cosa accade davanti. Adesso è lui che sta in studio. Anzi, ha fatto di più: è lui la notizia. Un'ascesa folgorante, da autore sconosciuto a caso politico. Sono bastati pochi mesi. Nel grande racconto familiare di Meloni, dove la famiglia è tutto e siede al governo, guida il partito, si fa strumento di comunicazione, Giambruno non poteva limitarsi a restare un passo indietro. Fa due passi avanti.

Giornalista, prima autore, poi conduttore, cresce a Mediaset, televisione di proprietà di Silvio Berlusconi, padre-padrone di Forza Italia e socio di minoranza della sua compagna, diventata nel frattempo premier: il signor Meloni assume la conduzione di una striscia quotidiana di attualità politica su Rete 4 proprio mentre lei conquista Palazzo Chigi. [...]

E infatti, per abbassare la temperatura attorno al caso del compagno, lo staff di Meloni chiede inizialmente a tutti i parlamentari di non commentare, nemmeno di difenderlo e di replicare alle opposizioni che per tutto il giorno attaccano lui e la presidente del Consiglio. I deputati e i senatori di FdI aspettano.

Meloni vuole che sia prima Andrea a parlare, a spiegarsi, durante la diretta di Diario del giorno: «Credo che la politica – dirà Giambruno in studio - abbia cose ben più interessanti da fare che non quelle di occuparsi di uno spazio giornalistico». Una risposta che Meloni è pronta a dare, quasi uguale, domani a Caivano, quando difficilmente potrà sfuggire alla domanda sulla frase infelice del compagno, che Il Fatto quotidiano è stato il primo a segnalare.

Quando Meloni apre il Consiglio dei ministri, lunedì sera, annunciando il viaggio nel comune del Napoletano, dove sono state stuprate due bambine, ed esprimendo, dopo giorni, la propria vicinanza alla ragazza violentata a Palermo, non sa che Andrea ha appena sostenuto in tv che le donne dovrebbero evitare di ubriacarsi, per tenere lontani i lupi. [...]

Sul negazionismo climatico. «Non è una notizia che a luglio faccia caldo» ha azzardato Giambruno, mentre gli scienziati si sgolavano per spiegare cosa c'è dietro l'inferno delle temperature estive. E ancora: sulle pulsioni anti-tedesche avvolte nei cliché dei sovranisti italiani: «Se non stai bene, stai a casa tua, stai nella Foresta nera, no?» si è scagliato Giambruno contro il ministro tedesco che aveva predetto la fine del turismo nel Sud Europa per il caldo ogni anno più forte. Non si è mai scusato. Né risulta che lo abbia fatto Meloni.

2-«PAROLE STRUMENTALIZZATE DAI POLITICI ANCHE LE MAMME DICONO: STAI ATTENTA»

Estratto dell’articolo Candida Morvillo per “il Corriere della Sera”

«Io non ho mai detto “la ragazza se l’è cercata” o che, se eviti di ubriacarti, “non ti stuprano”: questi virgolettati sono usciti su un giornale e poi dappertutto, ma sono diffamazione pura».

Per far capire il tono, si dovrebbe scrivere tutto in maiuscolo. Stavolta, Andrea Giambruno non ci prova nemmeno a tenere la calma. Eppure, da quando conduce Diario del giorno del Tg4, le polemiche lo accompagnano. Come quando gli hanno dato del negazionista del cambiamento climatico perché disse che è ovvio che a luglio fa caldo o quando invitò il ministro tedesco Karl Lauterbach contrariato dal nostro meteo a starsene nella Foresta nera […]

Giambruno, perché è così alterato?

«Perché basterebbe sbobinare quello che ho detto: ma ai politici che mi attaccano non viene il dubbio che non posso aver giustificato uno stupro?».

Però ha detto «se eviti di ubriacarti e di perdere i sensi, magari eviti anche di incorrere in determinate problematiche perché poi il lupo lo trovi».

«Ho premesso che era un atto abominevole compiuto da bestie, poi, siccome l’avvocato Annamaria Bernardini de Pace e il direttore Pietro Senaldi parlavano di autotutela, mi sono permesso di dire ai giovani, a ragazzi e ragazze senza distinzioni di genere, di non uscire apposta per ubriacarsi e drogarsi, mi sono raccomandato di fare attenzione perché, purtroppo, il malintenzionato lo trovi.

Non ho detto che gli uomini sono legittimati a stuprare le donne ubriache. Invece, certi politici vanno dietro a un titolo falso, chiedono la mia sospensione, ma per cosa? Per aver detto ai ragazzi non vi drogate?».

Che ha pensato ieri quando la ragazza stuprata a Palermo ha scritto sui social «mi state portando alla morte»?

«Che una ragazza che scrive questo è lacerata dentro. Eppure, c’è chi strumentalizza lei per attaccare me. Coi miei collaboratori, abbiamo deciso che di questa storia non parleremo più: il silenzio è l’unico modo per aiutarla a superare il trauma. Se posso aggiungere: strumentalizzano gli stessi politici che mi fanno chiamare per pietire un invito. I nomi, va da sé, non glieli dico».

Chiara Braga, Pd, ha detto: «Chiediamo che Meloni prenda le distanze». Braga pietisce?

«Ma Braga che chiede? Che il presidente del Consiglio prenda le distanze dalle idee di un giornalista? Ed è la stessa sinistra che difende Saviano? E la sinistra, quindi, vuole tutti ubriachi, drogati?».

Vuole che si educhino «i maschi al rispetto, non le ragazze alla prudenza» e qui cito Cecilia D’Elia, Pd anche lei. Pietisce anche D’Elia?

«Io non faccio l’educatore, ma il divulgatore. Le mamme diranno sempre “stai attenta” e anche io continuo a dirlo».

Oggi, questa si chiama «vittimizzazione secondaria»: questo gliel’hanno mandato a dire delle parlamentari Cinque Stelle.

«Ma si rendono conto che così colpevolizzano anche un intero gruppo di lavoro solo perché conduco io? Ripeto: quei virgolettati sono da querela. Se avessi detto qualcosa di sbagliato, avrei chiesto scusa, ma non è così e non esisterà mai un giorno in cui sarà un politico o un collega a dirmi cosa devo dire. Anche Meloni non si è mai permessa».

3-FELTRI: "MENTANA DICE STRONZATE"

Da ilgiornaleditalia.it

Feltri: "Mentana dice str*nzate, I miei figli non li ho fatti ubriacare fino a 20 anni" Vittorio Feltri, incredulo davanti alla bufera che si è scatenata sul compagno della Meloni, ha replicato così a Mentana: "Ero lì con Giambruno. Ha detto cose giuste, i miei figli non li ho fatti bere fino a 20 anni. Mentana qualche volta lo vedo ma non lo leggo mai perché mi dà sui nervi. Dice stupidaggini, le cretinate le diciamo tutti ma lui di più.

Sono anche io stupito di fronte a queste affermazioni, oggi ero lì col compagno della Meloni, mi interrogavo su cose normali, c'erano due ospiti in studio, tra cui la moglie di Collovati... dicono delle cazzate che non stanno nè in cielo nè in terra". "Io sono convinto - continua Feltri - che gli stupri siano dei fenomeni di un bullismo esagerato che si trasferisce sui telefonini perché filmano tutte le chiavate che fanno... io quando ero giovane le chiavate me le tenevo per me".

GIORGIA MELONI E ANDREA GIAMBRUNO IN UN CENTRO COMMERCIALE SULLA LAURENTINA A ROMA GIORGIA MELONI E ANDREA GIAMBRUNO IN UN CENTRO COMMERCIALE SULLA LAURENTINA A ROMA GIORGIA MELONI FESTEGGIA IL COMPLEANNO CON ANDREA GIAMBRUNO andrea giambruno e giorgia meloni alla prima della scala 2022 ANDREA GIAMBRUNO ANDREA GIAMBRUNO 56 ANDREA GIAMBRUNO GIORGIA MELONI GIORGIA MELONI, ANDREA GIAMBRUNO E LA FIGLIA GINEVRA IN UN CENTRO COMMERCIALE SULLA LAURENTINA A ROMA andrea giambruno giorgia meloni papa francesco ANDREA GIAMBRUNO