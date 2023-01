QUEL MONDO NON LO SENTO VICINO E NON MI ATTRAE. NON VIAGGIO GRATIS, LE SCUOLE NON HANNO SOLDI. NON PARLO GRATIS DI POLITICA, PERCHÉ NON LAVORO GRATIS

Estratto dell’articolo di Maria Francesca Troisi per www.mowmag.com

Altro merdone pestato. Si è sempre detto che la cultura non ha prezzo, tranne se si tratta di Andrea Scanzi, che a mezzo social dichiara placidamente di non sentire suo il mondo della scuola, perché qualora invitato, dovrebbe andarci aggratis. Già, perché gli istituti scolastici non dispongono di soldi per pagare le lezioni di una celebrità del suo calibro.

Spargere cultura nelle scuole? “Me lo chiedono da sempre e quel mondo non lo sento vicino e non mi attrae. Non viaggio gratis, le scuole non hanno soldi e anche se ci fosse un gettone direi di no. Chi vuole vedermi, viene a teatro. Dove do tutto quello che ho”. A fare il musicologo de noantri.

Sparata infelice che non passa inosservata, anzi le bastonate non si contano. Tra tutte spicca il post avvelenato dello scrittore Paolo Di Paolo, che replica duro: “Uscita ributtante del mese. ‘Quel mondo non lo sento vicino’… La frase più stupida e più intollerabile che si possa sentire da chi presume di poter ‘spargere cultura’. Anzi: da qualunque essere (realmente) umano. Non c’è niente di più importante della scuola. Niente. Detto questo, non so se è bene che Andrea Scanzi vada nelle scuole. Meglio di no”. […]

Ma non sono le uniche battute a far discutere, e con lo stesso scazzo. E pensare che la richiesta d’interazione era partita da lui! Opinioni su autonomia differenziata e federalismo fiscale? Scansa che è un piacere. “Non parlo gratis di politica, perché non lavoro gratis. Se me lo chiederanno in Tv, o ne scriverò sul Fatto, avrai la risposta”. […]

