ANDRESTE CON UNA CHE NON SE LA LAVA? - CAMERON DIAZ AMMETTE DI ESSERE UNA ZOZZONA: "RARAMENTE PENSO AL MIO ASPETTO DURANTE IL GIORNO. DA QUANDO HO LASCIATO IL CINEMA VIVO COME UN ANIMALE SELVATICO... SONO UNA BESTIA! PRIMA ERO VITTIMA DELLO SFRUTTAMENTO DELLA SOCIETÀ A CUI SONO SOGGETTE LE DONNE" - "NONOSTANTE IO ABBIA UN MILIARDO DI PRODOTTI PER LA CURA PERSONALE, NON MI LAVO QUASI MAI LA F…"

Cameron Diaz si confessa rivelando anche qualcosa sulla propria igiene personale. Come da lei ammesso, "raramente penso al mio aspetto durante il giorno e non mi lavo quasi mai la faccia, nonostante io abbia un miliardo di prodotti per la cura personale...che prendono polvere sugli scaffali". La svolta dell'attrice è avvenuta dopo aver lasciato i riflettori di Hollywood alle spalle.

Da quel momento, afferma in un'intervista per la BBC Rule Breakers, vive come "una selvaggia... sono una bestia!". Nonostante tutto però la 49enne si dice contenta di aver cambiato vita. Quella del cinema, a suo dire, "è una trappola".

"Sono stata vittima di tutta l'oggettivazione e lo sfruttamento della società a cui sono soggette le donne - spiega -. Ho vissuto tutto sulla mia pelle in determinati momenti. È difficile non farlo, è difficile non guardare te stessa e giudicarti rispetto ad altri indicatori di bellezza, e penso che questa sia una delle cose più gravi... Negli ultimi otto anni però ho cancellato tutto. Sono diventata un animale selvatico, come una bestia!".

Intanto, nel 2020 l'attrice e il marito hanno annunciato l'arrivo della loro prima figlia, Raddix Madden, nata tramite madre surrogata nel 2019. Anche questo, conclude, le ha cambiato la vita.

