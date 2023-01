26 gen 2023 11:29

GLI ANGELUCCI STANNO ALLA MELONI COME MURDOCH STAVA A TRUMP: STA PER NASCERE LA “FOX NEWS” CACIO E PEPE – COME DAGO-RIVELATO, L’EDITORE DI “LIBERO”, DOPO L’ACQUISTO DEL “GIORNALE” DI BERLUSCONI, HA MESSO NEL MIRINO “LA VERITÀ” DI BELPIETRO: L’OBIETTIVO POLITICO È CREARE UN POLO SOVRANISTA A SUPPORTO DELLA DUCETTA. QUELLO ECONOMICO È ENTRARE DI PREPOTENZA NEL RICCHISSIMO BUSINESS SANITARIO LOMBARDO – LA GUERRA DI CARTA CON IL “CORRIERE” E IL COMMENTO DI CAIRO…