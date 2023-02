ANNI DI GLORIA (GUIDA) - "NEGLI ULTIMI 40 ANNI SONO ANDATA A LETTO PRESTO", DALLE DOCCE DELLA COMMEDIA SEXY A MADRE DI FAMIGLIA, L’ATTRICE SI RACCONTA – AIUTINI ESTETICI? MI TERRORIZZA GIÀ SOLO L'IDEA DI UN AGO PER UN BOTULINO, FIGURIAMOCI IL BISTURI" – LA GELOSIA PER DORELLI (“SOSPETTI? SAPERE A CHE SERVE? A NULLA”) E LA RINUNCIA AL CINEMA PER CRESCERE LA FIGLIA: “DIVENTATA GRANDE, HO PROVATO A RIPROPORMI, MA NIENTE. CONFESSO CHE…”

Adriana Marmiroli per “Specchio – La Stampa”

Era stella tra le maggiori di un'epoca ormai lontana del nostro cinema, Gloria Guida: la commedia erotica. Titoli che macinavano milioni di spettatori e di film, l'attore giusto ne poteva girare anche cinque o sei all'anno.

GLORIA GUIDA

Lei in quel lasso di tempo ne aveva fatti una trentina: era la liceale per antonomasia, in alternativa la minorenne/ragazzina/studentessa del nostro cinema. Poi dal 1982, più nulla. Sparita. A ricordare che c'era stata un'attrice con quel nome, un po' di teatro, qualche partecipazione tv, fiction e intrattenimento del sabato sera, ma poche cose, quasi toccata e fuga, non abbastanza per tornare sulla cresta di quell'onda.

Però, complici le infinite repliche di quei film, il suo ricordo aveva superato le generazioni, icona congelata nell'eterna giovinezza di chi fa perdere le proprie tracce. Per questo motivo Natale 2022 è data memorabile: esattamente 40 anni dopo, Gloria Guida è tornata al cinema (anche se poi il film è stato dirottato sulle piattaforme dello streaming).

GLORIA GUIDA DORELLI 55

In Improvvisamente Natale, su Prime Video, è al fianco di Diego Abatantuono, Lodo Guenzi, Violante Placido, Nino Frassica, Antonio Catania, Michele Foresta: cast da cinepanettone ma narrazione da commedia quasi romantica. Guida ha un piccolo ruolo, ma che desta tanta simpatia e molta invidia: una bella donna solitaria che ancora ricorda con nostalgia una notte d'amore di vent' anni prima con un mascalzone felicemente sposato ora come allora.

Bionda, le labbra non avvilite da interventi al silicone, fisico esile e dinamico, anche il tempo reale, non solo quello della memoria cinematografica, pare essersi fermato per lei, 67 splendidi anni compiuti il 19 novembre. «Nessun intervento che non sia puramente salutista - così stoppa ogni sospetto di "aiutini" estetici -: sport, palestra, sana alimentazione, buone creme. Mi terrorizza già solo l'idea di un ago - che so per un botulino - non dico di un bisturi».

avere ventanni fernando di leo

E poi quelle rughe sono il tributo dovuto al tempo. «È giusto che ci siano. E è di famiglia: mia madre Teresa ha 90 anni e ne dimostra 20 di meno; mia figlia ne ha 38 e pare una ventenne». Insomma, vita vissuta, ma vissuta bene. È orgogliosa di quella che ha fatta in questi 40 anni: si fidanzò con Johnny Dorelli (il matrimonio venne dopo un po', prima civile, poi bissato in chiesa), ebbero una figlia, poi, quando vide che dai soliti ruoli non si usciva e che il teatro pur fatto insieme al compagno non andava bene, per una bambina piccola, rinunciò. «Nessun rimpianto oggi per quella scelta.

GLORIA GUIDA DORELLI

Lo so, avrei potuto insistere dopo. Ma allora non c'era quasi alternativa al cinema. E le proposte che mi arrivavano non mi corrispondevano. Allora rimandi: tanto c'è tempo, ti dici. Ti prende la pigrizia. Poi, puf: 40 anni volano. Ancora non me ne rendo conto». Intanto però, ride, «sono andata a letto presto come De Niro in C'era una volta in America: sempre stata poco mondana e molto casalinga. Ho cresciuto passo passo mia figlia, Guendolina, che è davvero una bella persona e mi rende felice».

Quando poi è arrivata la nipotina Ginevra, «mi sono messa a fare la nonna a tempo pieno». Lasciare il lavoro, «è sacrificio davvero leggero se sull'altro piatto della bilancia metti loro». Anche l'unione con Dorelli, tanto più grande di lei, ha retto la distanza e il tempo: lui in giro a fare teatro per buona parte dell'anno, lei a casa.

gloria guida la liceale nella classe dei ripetenti

«Ma c'era l'amore e il rispetto. E se qualche gelosia o sospetto si insinuavano, sapere a che serve? A nulla. Il rapporto ha superato i decenni e non è cambiato neppure oggi che Johnny ha 85 anni e sta a casa con qualche acciacco per l'età: ci divertiamo sempre, siamo affiatati, ci vogliamo bene». Più doloroso è invece scoprire che il mondo fuori un po' ti ha dimenticata. «Diventata grande Guendolina, ho provato a ripropormi, ma niente. Confesso che un po' di sconforto l'ho provato. Per fortuna c'è stata la tv: mi ha anche permesso di sfruttare quella che era la mia origine, di cantante. Ho fatto un po' di tutto: mi sono messa alla prova». Si è avvicinata per piccoli passi a oggi: ha partecipato anche a una sitcom, Before Pintus, nell'ironico ruolo di una milf in carriera. Con cautela ha sondato il terreno. E ora eccola di nuovo.

