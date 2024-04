ANTONELLA CLERICI A “BELVE” ATTACCA BARBARA D’URSO: “SPIATTELLO’ IL TRADIMENTO DEL MIO EX IN DIRETTA TV” (VIDEO) – COME REPLICO' “BARBARIE” ALLE ACCUSE -

Ivan Rota per Dagospia

Seconda stella, questo è il cammino! La vittoria dello scudetto dell'Inter diventa un’occasione per i cantanti. Venerdì mattina sulle principali piattaforme uscirà il brano "Ho fatto un sogno", nato dalla collaborazione di tre artisti di fede nerazzurra come Tananai, Madame e Rose Villain.

La rinascita (?) di Meghan e Harry inizia dalla produzione della serie Netflix riguardante il mondo del polo: la coppia era al National Polo Centre di Palm Beach per girare le puntate. I due hanno poi si sono concessi l’ennesima vacanza al Four Seasons di Palm Beach, l'unico hotel a cinque stelle e cinque diamanti dell'isola.

Sui social: “Facciamo una belvata: vi annunciamo che questa domenica a Che Tempo che Fa sul Nove ospiteremo Francesca Fagnani”.

Isola dei Famosi: tutti contro il critico d’ arte Daniele Radini Tedeschi. Un commento al vetriolo: “Con tutto il rispetto per Caravaggio (che a me non piace ma sono gusti), Bastianich ha costruito un impero e con quello che fai tu con Caravaggio ci pulisce il culo”’

Abbiamo sentito le parole di Antonella Clerici riferite a Barbara D’Urso, parole dure già sentite in un’intervista a Paolo Bonolis. D’Urso annunciò il tradimento subito dalla Clerici da Eddy Martens annunciando una dichiarazione della presunta amante.

É giusto peró far sapere cosa disse Barbara D’ Urso: “…In passato ci siamo occupati dei tradimenti di Patrizia Pellegrino, Michelle Hunziker e recentemente anche di quello di Ambra Angiolini. Realizziamo (a Pomeriggio Cinque) dei servizi giornalistici sull’argomento ed è quello che è accaduto con Antonella Clerici. Infatti, a questo proposito, ho preceduto il servizio dicendo proprio che la stessa situazione l’avevo subita io. Una mattina mi sono svegliata e su Chi ho visto mio marito che si baciava con un’altra. Antonella è troppo intelligente per riferirsi a me quando parla di sciacalli”. Solo che la Clerici dopo 13 anni non l’ha dimenticato.

Margherita Buy a “Belve” tira una frecciatina a Carlo Verdone: "Ha detto che bisogna sopportare le mie stranezze? Vabbè, ma l'ha detto Verdone, mica la cassazione. Sono migliorata, diglielo a Verdone che è un po' che non ci vediamo".

I dolori del giovane Federico Massaro. A parte l’affetto per Vittorio Menozzi da cui il branco lo voleva allontanare, poco gli é rimasto dell’ esperienza al GF: “Cosa non mi è piaciuto degli ex gieffini che mi hanno deluso? Il doppiogiochismo, la finta amicizia, parlare alle spalle, prendere in giro, essere finti, inventare cose... Usciti dal GF questi di cui parlo hanno fatto di peggio, sono spariti”. Accorgersene prima no?

La battuta di Fiorello: “La Sciarelli non cambia rete e farà sempre "Chi l'ha Visto?" dedicato ai conduttori Rai però”. Oggi si é festeggiato la centesima puntata di Viva Rai Due.

Melissa Satta ha da tempo chiuso la storia con Matteo Berrettini. Il settimanale "Chi", in edicola oggi, l'ha fotografata a Madrid con Carlo Gusalli Beretta, ex fidanzato di Giulia De Lellis e di Dayane Mello.

