ANTONELLA CLERICI METTE UNA PEZZA ALLA BATTUTACCIA DELLO CHEF SERGIO BARZETTI – IL CUOCO, DURANTE “È SEMPRE MEZZOGIORNO”, CONSIGLIAVA DI DAR DA BERE ALLA PROPRIA PARTNER MENTRE SI CUCINA (“COSÌ STORDISCI LA PREDA”) - LE SCUSE IN DIRETTA: “ME NE DISPIACCIO, PERCHÉ QUESTA È CASA MIA MA ANCHE LA VOSTRA. LUI L'HA GIÀ FATTO SUI SOCIAL…” - VIDEO

Estratto dell’articolo di Ilaria Costabile per www.fanpage.it

sergio barzetti

Arrivano le scuse anche di Antonella Clerici, dopo le critiche rivolte allo chef Sergio Barzetti per l'esternazione fatta durante l'esecuzione di una ricetta. La conduttrice si è detta dispiaciuta per l'accaduto, dichiarando che quanto detto durante la trasmissione è da annoverarsi come un errore da non ripetersi.

Poco prima della fine della trasmissione, Antonella Clerici prende parola per chiarire quanto accaduto con lo chef Sergio Barzetti, che aveva esordito dicendo: "Stordendo la preda", un'espressione che ha destato non poche polemiche e sulla quale la conduttrice ha espresso il suo parere, senza giustificare il suo ospite, ma sottolineando il fatto che, pur essendo una battuta infelice, non era comunque accettabile:

antonella clerici sergio barzetti 1

“Volevo dire una cosa che è successa, voi come sapete quello che ho nel cuore ho nella bocca, quindi vi racconto sempre tutto. Martedì, c'è stata una infelice battuta che ha fatto il nostro Sergio Barzetti, che devo dire è una persona al di fuori di ogni sospetto, io lo conosco da tanti anni e so benissimo la persona che è, ma ha fatto veramente una battuta che…noi eravamo in diretta, io ho sottolineato che era una battuta infelice, ma forse non l'ho fatto abbastanza, era una battuta molto infelice.

sergio barzetti 1

Me ne dispiaccio, me ne scuso, perché questa è casa mia, quindi se qualcuno viene a casa mia, però è anche casa vostra, perché entra anche nelle vostre case e dice una cosa poco gradevole bisogna scusarsi. Lui l'ha già fatto sui social, ampiamente, io lo faccio per lui, per noi, qui che è la nostra casa. Quindi grazie.” [...]

ARTICOLI CORRELATI

antonella clerici sergio barzetti