ANVEDI C'E' GIAMBRUNO NEL PALLONE: IN TRIBUNA ALLO STADIO OLIMPICO DI ROMA, PER LA SEMIFINALE DI COPPA ITALIA, C'ERANO ANDREA GIAMBRUNO (JUVENTINO) CON LA FIGLIA GINEVRA E LA SUOCERA ANNA PARATORE (LAZIALE), MAMMA DI GIORGIA E ARIANNA MELONI - L'EX FIRST GENTLEMAN SFOGGIA UN SORRISO A 64 DENTI, TUTTI BIANCHISSIMI, IN STILE GIANFRANCO FUNARI E UN CIUFFO PIÙ MODESTO, MA SEMPRE SENZA UN CAPELLO BIANCO (USA LO STESSO "SHAMPOO" DI RUDY GIULIANI?) - LE FOTO DI "CHI"

Per chi farà il tifo Ginevra, la figlia di Andrea Giambruno e della presidente del Consiglio Giorgia Meloni? Le possibilità sono due: Lazio come la nonna materna, Anna Paratore o Juventus come suo padre. Entrambi allo stadio Olimpico qualche giorno fa per la semifinale di ritorno di Coppa Italia. Lei con la sciarpa della Lazio al collo, lui in giacca e cravatta.

In tribuna in braccia al papà c'era anche lei, Ginevra. Felice, sorridente, coinvolta proprio da Andrea Giambruno che non si è staccata nemmeno un solo attimo da lei. E la nonna? Lei non perde una sola partita della sua Lazio.

[…] Una partita tanto sentita quanto sofferta per la mamma di Giorgia e Arianna. Così tanto da non riuscire a godersi la propria nipotina. Secondo il settimanale Chi tra nonna e Ginevra solo qualche sguardo a distanza, qualche sorriso ma niente di più. Ma al minuto 75 Andrea Giambruno a malincuore ha dovuto salutare tutti, abbandonare lo stadio e tornare a casa. La sua Ginevra era stanca. […]

