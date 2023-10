ANVEDI COME ALLATTA JUSTIN BIEBER! – IL CANTANTE CANADESE, CHE QUANDO ERA RAGAZZINO VENIVA SOPRANNOMINATO JUSTIN "BIEBERON", HA PUBBLICATO DUE FOTO MENTRE SFAMA LA FIGLIA DI UNA COPPIA DI AMICI, IL CONDUTTORE TV JASON KENNEDY E LA FASHION BLOGGER LAUREN SCRUGGS: “VI PRESENTO MIA NIPOTE POPPY. IO SONO OSSESSIONATO DA LEI” – BIEBER È SPOSATO DA CINQUE ANNI CON LA MODELLA HAILEY BALDWIN, LA FIGLIA DELL'ATTORE ALEC. LA COPPIA NON HA FIGLI MA SECONDO I FAN…

Justin Bieber che allatta un neonato… e la rete impazzisce. Il cantante 29enne ha pubblicato due scatti social dove, con il biberon in mano, si occupa della piccola Poppy Ford Kennedy, secondogenita di Jason Kennedy, conduttore tv, e della fashion blogger Lauren Scruggs. I 292 milioni di follower dell’artista sono andati in visibilio. Nelle immagini è impossibile non notare un altro messaggio d’amore dolcissimo e non può che riguardare la moglie Hailey Baldwin.

“Vi presento mia nipote Poppy Ford Kennedy. Se conoscete Jason e Lauren sapete le sfide che hanno dovuto affrontare per avere dei bambini. Ora ne hanno due, splendidi, e io sono ossessionato” scrive Justin Bieber su Instagram, nel presentare la neonata. La piccola è figlia di due dei più cari amici di Justin e della moglie, Hailey Baldwin. Lui ovviamente non è lo zio biologico ma è molto legato a questa famiglia. Seduto sul divano Bieber guarda la bimba con tenerezza, poi le dà il biberon. I Belieber, i fan del cantante canadese, sperano di vederlo presto papà.

Il desiderio di Justin Bieber e di Hailey Baldwin di allargare la famiglia non è una novità. In un’intervista rilasciata a maggio al The Sunday Times, la modella ha però ammesso di essere terrorizzata all’idea di diventare mamma. “Voglio così tanto dei bambini, ma l’idea mi spaventa. Ci sono già tantissime persone che dicono cose negative su di me, su mio marito o sui miei amici. Non riesco a immaginare di dover affrontare estranei che criticano il mio bambino” ha dichiarato con tristezza. Intanto la coppia ha festeggiato il quinto anno di matrimonio.

Canotta bianca a costine, shorts in felpa neri, cappellino rovesciato: è questo l’outfit scelto da Justin Bieber per andare a trovare la piccola Poppy. Non si possono non notare i tatuaggi che ricoprono interamente il busto della star. Nonostante i tanti disegni, salta all’occhio la maxi collana sul petto di Justin, con due grossi pendenti a forma di funghi. Realizzati su misura dall’artista newyorchese Alex Moss, i gioielli sono ricoperti di gemme colorate, da cui spuntano cinque pietre più grandi, una per ogni anno di matrimonio. Il gioielliere ha dichiarato di aver lavorato a stretto contatto con Hailey Baldwin:

“E’ stata lei a suggerirci di creare i ciondoli a forma di fungo”, simbolo caro a Bieber, che nel tempo ha sfoggiato accessori e capi d’abbigliamento a tema. Il valore del regalo resta un mistero ma i diamanti sono tutti categoria D VVS, tra i più puri al mondo [...]

