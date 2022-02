TANA PER MATANO: COME MAI NELLA POMPATISSIMA INTERVISTA DEL CONDUTTORE SUL “CORRIERE” NON C’ERA LO STRACCIO DI UNA DOMANDA VERA? - TRA QUESITI SUL LOOK, SUL SUO ESSERE SEX SYMBOL, SUGLI “ASCOLTI ALLE STELLE” FINO AL MONUMENTALE “COME SI DIVENTA MATANO?”, NEMMENO UN APPROFONDIMENTO SULLA CONCOMITANZA DEL SUO COMING OUT CON QUELLO DELL'EX MINISTRO SPADAFORA - SVELATO IL MOTIVO: L’INTERVISTATRICE MICHELA PROIETTI È STATA SPESSO SUA OSPITE IN TRASMISSIONE E MATANO HA PRESENTATO A ROMA IL LIBRO CHE LEI HA SCRITTO. INSOMMA UN ENORME SALOTTINO DOVE TUTTI SONO AMICI, S’INVITANO, SI OSPITANO, S’INTERVISTANO -