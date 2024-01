APONTE CARICA A BORDO “IL SECOLO XIX”? – L'ARMATORE AVREBBE DECISO DI COMPRARE LO STORICO QUOTIDIANO DI GENOVA DAL GRUPPO GEDI – SECONDO RUMORS, LA MOSSA SAREBBE IL PRIMO PASSO DEL PROPRIETARIO DI “MSC” PER ENTRARE PREPOTENTEMENTE NEL CAMPO DELL'EDITORIA. E MAGARI PRENDERSI ALTRI PEZZI PREGIATI DALL'EX “GRUPPO ESPRESSO” CHE JOHN ELKANN STA SMANTELLANDO – LA SMENTITA DEL GRUPPO MSC: “NESSUNA TRATTATIVA IN CORSO CON GEDI”

NOTA STAMPA GRUPPO MSC

Il Gruppo MSC smentisce le indiscrezioni di stampa e di mercato secondo cui ci sarebbero delle trattative in corso per l’acquisizione del quotidiano Il Secolo XIX dalla società editoriale Gedi.

Estratto dell’articolo di Marco Franchi per “il Fatto Quotidiano”

gianluigi aponte

La voce corre da qualche tempo: l’armatore miliardario Gianluigi Aponte sarebbe interessato a rilevare lo storico quotidiano genovese Secolo XIX. Il giornale è oggi parte di Gedi – società editoriale guidata dall’erede di casa Agnelli John Elkann, proprietaria di varie testate tra cui Repubblica e La Stampa – a sua volta al centro di forti rumors su possibili vendite di pezzi del gruppo.

E questo potrebbe essere in realtà il vero progetto di Aponte, originario di Sorrento e trapiantato in Svizzera, alla guida di un impero sconfinato che spazia dalle navi alla logistica, passando per treni e aerei: mettere un piede nell’editoria italiana partendo da un giornale locale, per poi eventualmente allargarsi. Magari proprio all’interno di quel gruppo Gedi che, nonostante le più classiche smentite, secondo indiscrezioni di mercato sarebbe aperto a valutare offerte.

IL SECOLO XIX

Del resto, alla fase di mega concentrazione editoriale seguita alla fusione con il vecchio Gruppo Repubblica-l’Espresso guidato dalla famiglia De Benedetti sono seguite cessioni a catena: La città di Salerno; Il Tirreno; le gazzette emiliane (Gazzetta di Reggio, la Gazzetta di Modena e la Nuova Ferrara); la Nuova Sardegna; i giornali del Nordest (Il Mattino di Padova, La Tribuna di Treviso, La Nuova di Venezia e Mestre, Il Corriere delle Alpi, Il Messaggero Veneto, Il Piccolo, la testata online Nordest Economia).

Uno smantellamento complessivo, di cui è difficile intravedere una vera strategia, che ha investito anche testate storiche come MicroMega e l’Espresso , forse il colpo più forte dal punto di vista simbolico […]

JOHN ELKANN

Se le voci dovessero essere confermate, al panorama dell’informazione italiana si aggiungerebbe dunque l’ennesimo editore “impuro”, talmente di peso da risultare ingombrante: Aponte avrebbe il pregio di essere tra gli imprenditori più liquidi al mondo e il difetto di avere interessi in molti settori.

A cominciare dal porto di Genova, in cui ormai Aponte sembra quasi giocare un ruolo da monopolista: controlla gran parte del traffico crocieristico, con il colosso Msc e la concessione delle stazioni marittime; è socio unico del terminal Bettolo; socio di minoranza nel terminal Rinfuse; è entrato in società con il gruppo armatoriale Messina; si è comprato la storica società Rimorchiatori Riuniti.

gianluigi aponte 6

[…] Spaziando oltre i confini portuali il gruppo Aponte si è allargato ai treni, acquisendo Italo, e possiede una compagnia di aereo cargo, e un fedelissimo, il manager Alfonso Lavarello, guida oggi l’aeroporto di Genova.

Alcune società di Aponte, inoltre, hanno finanziato la campagna elettorale del governatore ligure Giovanni Toti. Un ulteriore elemento che ha spinto la redazione del Secolo XIX a chiedere chiarimenti sulle indiscrezioni, smentite però in modo categorico dall’azienda. Almeno per ora.

gianluigi aponte 5 maurizio molinari john elkann IMPERO APONTE E MERCATO DEI CARGO