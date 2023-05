6 mag 2023 09:00

APPLE CHIUDE IL PRIMO TRIMESTRE DELL'ANNO CON INDICI SUPERIORI ALLE ASPETTATIVE ANCHE SE PER IL SECONDO TRIMESTRE CONSECUTIVO HA REGISTRATO UN CALO DELLE ENTRATE E DEGLI UTILI - LA SOCIETÀ DI CUPERTINO HA RIPORTATO RICAVI PER 94,8 MILIARDI (CONTRO I 92-93 ATTESI), CON UN CALO DEL 3%, E UN UTILE DI 24,16 MILIARDI DI DOLLARI, A FRONTE DEI 22 MILIARDI PREVISTI DAGLI ANALISTI, MA IN CALO RISPETTO AI 25 MILIARDI DELLO STESSO PERIODO DELL'ANNO PRECEDENTE…