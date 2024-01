6 gen 2024 14:24

ARBORE IS BACK - ALDO GRASSO IN LODE DEL MAESTRO IN TV CON IL PROGRAMMA “APPRESSO ALLA MUSICA - PREMIATA BOTTEGA DI ANTIQUARIATO MUSICALE”: “CON IL PROGRAMMA SI CAPISCE MEGLIO CHE GRANDE MOMENTO HA RAPPRESENTATO UN PROGRAMMA D’AVANGUARDIA COME “D.O.C.” (1987-88). ARBORE, AFFIANCATO DA GEGÈ TELESFORO E MONICA NANNINI, AVEVA SCOMMESSO SULLA QUALITÀ DELLA MUSICA E INVENTATO UNO SPAZIO DOVE OSPITARE I MAGGIORI MUSICISTI ITALIANI E INTERNAZIONALI PER FARLI ESIBIRE RIGOROSAMENTE DAL VIVO. UNO STUDIO TRASFORMATO IN UNA SALA DI REGISTRAZIONE D’AVANGUARDIA E...”