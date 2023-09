8 set 2023 12:12

ARCHEO VIDEO-FLASH! – VI RICORDATE DELL'INCREDIBILE COINCIDENZA ANDATA IN ONDA SU RAI1 IN OCCASIONE DELLA MORTE DELLA REGINA ELISABETTA, ESATTAMENTE UN ANNO FA? APPENA I PARTECIPANTI DEL QUIZ "REAZIONE A CATENA" INDOVINARONO LA PAROLA "REPUBBLICA", LA TRASMISSIONE FU INTERROTTA PER ANNUNCIARE LA SCOMPARSA DELLA MONARCA INGLESE...