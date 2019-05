SE PARIGI TENEV' 'U MAR SAREBB' 'NA PICCOLA BAR – RIVINCITA DEL CAPOLUOGO PUGLIESE CHE VIENE INCENSATO DA "LONELY PLANET" CHE INSERISCE LA CITTÀ COME UNICA META ITALIANA FRA LE DIECI FINALISTE DEL BEST IN EUROPE 2019: LA PRESTIGIOSA CLASSIFICA VEDE COME PRINCIPALE DESTINAZIONE DI QUEST'ANNO HIGH TATRAS, IN SLOVACCHIA. SEGUONO MADRID, LA NUOVA ARCTIC COAST WAY SULL'INESPLORATA COSTA DELL'ISLANDA DEL NORD, E LA CITTÀ DI ERZEGOVINA…