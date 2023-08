ARIDATECE I TORMENTONI ESTIVI: ORMAI I MUSICISTI PASSANO PIÙ TEMPO A LITIGARE CHE A PRODURRE CANZONI - QUELLA CHE STA PER CONCLUDERSI È STATA L'ESTATE DEL COSIDDETTO "DISSING" TRA ARTISTI: AD ALLIETARCI LE ORE IN SPIAGGIA, MEJO DEL SUDOKU, CI SONO STATI SALMO E LUCHE', J-AX E "PENE-GUZZI", BERSANI E SFERA EBBASTA - MA, COME PER I TALK SHOW, GLI UTENTI SONO ORMAI TALMENTE ASSUEFATTI DALLA LOGICA DELLO SCONTRO FINE A SE STESSO (CHE DURA LO SPAZIO DI UN PAIO DI TWEET), CHE NON RIESCONO A STARCI DIETRO. MEGLIO TORNARE ALLE CANZONETTE...

Estratto dell'articolo di Ivo Stefano Germano per “l’Espresso”

j-ax pezzo su paolo meneguzzi

Da “un disco per l’estate” a “un dissing per l’estate”. A proposito del dissing, del senso e controsenso che gli gira intorno […] Perfetto per incrementare l’idolatria seriale a edizione limitata, a geometria variabile di gusti ed opzioni della mejo gioventù […] che si fa, per gioco delle parti, labile, passeggero come s’addice al tempo d’estate, tribunale di ogni fenomenologia sociale.

[…] Basta chiederlo anche al meno iper- connesso fra gli adolescenti, per apprendere tutto e il suo contrario su crew, “blocchi”, derivazione e ramificazione della cultura hip hop e trap, per cui demolire, anche con un certo stile, l’immagine pubblica dell’avversario.

salmo

Rima dopo rima, dileggio dopo dileggio, il dissing è il nuovo sudoku, passatempo estivo intramontabile. […] Accuse e controaccuse, repliche e controrepliche di egolatria, narcisisismo, scarsa vena, conformismo e altre frivolezze e carniere per far salire la temperatura delle bolle social. […]

luche 8

La prima avvisaglia la si è registrata con lo scazzo fra Luché e Salmo, non nuovi a diatribe e dissidi, da anni e anni. Con Luché a rinfacciare a Salmo di essere stato estremamente generoso e prolifico di biglietti per raggiungere il tutto esaurito per il concerto dello scorso anno a San Siro. […]

Di tutta risposta, Salmo, quasi con tono biblico si è peritato di concepire una parodia “liberamente” ispirata all’ultimo album di Luché “Dove volano le aquile”, trasformata in “Dove volano le papere”. Il segmento pop, d’altro canto, è fibrillato a partire dall’attacco frontale di Paolo Meneguzzi a “Disco Paradise” di Fedez, l’onnipresente Annalisa e Articolo 31: ennesima riprova di canzone senz’anima, concepita e costruita a tavolino.

J-AX

Quasi immediato il react di J-Ax che, in tre ore tre, ha dato forma e timbro alle rime de “L’invidia del Peneguzzi”. Immancabile la litania di repliche e controrepliche per la gioia dilagante della rete, pane e companatico per ogni hater che si rispetti. Pare che la questione sia andata risolvendosi con l’autoconfessione di J-AX, in tema di “egoriferimento”. Ben più significativa, vedi alla voce reducismo, la nota, per nulla a margine, di Samuele Bersani nei confronti di Sfera Ebbasta che, a causa di un guasto tecnico, privo dell’autotune […] La vera vittima del dissing? L’ironia e l’autoironia.

[…]

SFERA EBBASTA SENZA AUTOTUNE

Certo gli usi e i costumi cambiano di stagione in stagione, ma proprio per questo sconfinano nella ripetitività del dissing. L’iperbole assoluta è mostrata, però, con il linguaggio dell’assenza di qualsiasi confine e retroterra umano del dissing. A troppo indugiare sull’autotune e altri aspetti tecnici, come nel caso della controreplica a Samuele Bersani da parte di Frankie hi-nrg mc, (that’s all folk) si corre il rischio di sottostimare l’ “operazione identitaria” dell’insulto, dell’offesa e della presa in giro.

Un perimetro di gesti e di parole aggressive, per nulla nuovo, tantomeno inedito. […] Una delle tante non entusiasmanti vicende estive che non fa altro che smuovere il rimpianto per le care e vecchie polemiche estive, i “fuochi di paglia” innescati dalle interviste ferragostane ai leader politici, agli industriali, più in generale, ai personaggi dello star system e così via almanaccando.

LA RISPOSTA DI SFERA EBBASTA A SAMUELE BERSANI

[…]. La continuazione dell’ottagono dei talk televisivi, ormai, veri e propri crash show, autoscontri fra ciò che si rappresenta, laddove ciò che si è risulta del tutto marginale.

Suona parruccone ricordare sommessamente che la buona comunicazione prende linfa dal riconoscimento della dignità dell’altro. Banalità da bagnasciuga o sentiero montano. In attesa che qualcuno scomodi la vulgata sulla tenuta della celebrità di Andy Warhol e sulla provocazione artistica di Marcel Duchamp. Ovviamente apparendo migliore e più cool. […]

