14 lug 2023 20:00

ARIDATECE I VECCHI CARTONI SCORRETTI, COI LUOGHI COMUNI E IL SESSISMO – LE TRISTISSIME PRIME IMMAGINI DEL FILM LIVE ACTION DISNEY SU BIANCANEVE, FATTO APPOSTA PER ESSERE IL PIÙ INCLUSIVO POSSIBILE – LA PROTAGONISTA SARÀ LA “LATINA” RACHEL ZEGLER, CIRCONDATA DA UN MIX BILANCIATISSIMO DI GENERI, ETNIE, ALTEZZE. NIENTE PRINCIPE (SIMBOLO DEL PATRIARCATO) NÉ NANI. CE NE SARÀ SOLO UNO, PER RAPPRESENTANZA: GLI ALTRI SARANNO GENERATI AL COMPUTER E SARANNO “CREATURE MAGICHE”, PER NON OFFENDERE NESSUNO