Luca Dondoni per lastampa.it - Estratti

Alle 22.30 esatte di ieri Damiano ha agguantato il microfono inquadrato in primo piano e ripreso dalle telecamere che rilanciavano il suo volto sul profilo Instagram della band. Subito le prime note della la famosissima “Beggin’”.

Lo show è potente, velocissimo e avviene al gasometro di Roma dove è stato è stata organizzata la presentazione del nuovo e inedito singolo “Honey (are you coming)” della band romana. Prima di svelare la novità però c’è ancora tempo per “I wanna be your slave” e i commenti ai lati del piccolo schermo del cellulare si inseguono febbrili. «Abbiamo scritto la nuova canzone subito dopo lo scorso tour, ha detto Victoria - avevamo ancora tutta l’adrenalina accumulata durante i concerti e i viaggi. È successo tutto tra Londra e Los Angeles».

Aggiunge Damiano: «e siamo davvero felici del risultato e pensiamo che sia qualcosa di nuovo per noi. È la storia di un incontro tra due persone che insieme vedono nei rispettivi occhi un po' di tristezza, qualcosa che li fa sentire fuori posto. È un invito ad unirsi in una nuova avventura senza sapere effettivamente cosa li aspetta e godersi il viaggio».

Ancora una volta per comunicare al mondo l’uscita di una novità i Måneskin hanno scelto Instagram e ieri sera alle 22.30 si sono collegati con gli oltre sei milioni e seicentomila followers del loro account per far esplodere “Honey (are you coming)”. Una svisata di chitarra dà il via allo speed rock che fa da sottofondo alle parole di un pezzo che parla d’amore raccontata da Damiano con la forza di chi delega alla complicità di coppia le pene del cuore.

In realtà più che agli struggimenti per l’amata, le foto che Damiano, Victoria, Ethan e Thomas hanno postato su Twitter tutti con un lecca lecca in bocca fanno pensare a un grande gioco fra amanti ma tant'è. Al di là dei contenuti lirici però viene da chiedersi perché i Måneskin escono con un nuovo singolo totalmente inedito al posto di pubblicare un’altra delle tante e belle canzoni dall’ultimo album “Rush!”? La risposta sta tutta nelle economie artistiche che permettono di tenere sempre tesa la corda delle aspettative dei fan.

