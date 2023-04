ARMATEVI E NON PARTITE PIÙ – LA PRIMA SEDUTA DELLA COMMISSIONE DI VIGILANZA RAI ARCHIVIA L’EPURAZIONE DELL’AD FUORTES - IL MINISTRO DELLE IMPRESE, ADOLFO URSO NON RICORRE AD ALCUN ALTOLÀ VERSO L’AMMINISTRATORE DELEGATO, CHE GLI ASPIRANTI ROBERTO SERGIO E GIAMPAOLO ROSSI VOLEVANO CACCIARE: “L'AD HA PIENI POTERI GIÀ’ OGGI” - INVECE DI CROCIFIGGERE FUORTES, COME ALCUNI SOGNAVANO, LA COMMISSIONE LO CONVOCHERÀ PER CHIEDERGLI DI PORTARE PACE CON I SINDACATI E ANDARE AVANTI CON IL PIANO INDUSTRIALE - LA MARCIA SU VIALE MAZZINI AVREBBE UN RISCHIO BOOMERANG PER IL GOVERNO

URSO, FUORTES HA PIENI POTERI, PROCEDA CON IL PIANO INDUSTRIALE "SONO PREOCCUPATO PER L'INDEBITAMENTO ECCESSIVO DELLA RAI"

carlo fuortes

(ANSA) - "L'incertezza sulla governance della Rai condiziona tutti. In particolare condiziona l'elaborazione del contratto di servizio, perché il precedente governo nell'atto di indirizzo in materia ha imposto di valorizzare la coincidenza tra lo schema del contratto di servizio e il piano industriale". Lo ha sottolineato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, rispondendo alle domande dei parlamentari in Commissione di Vigilanza.

ADOLFO URSO

"Se la concessionaria non esplica la capacità di implementare il piano industriale, cosa facciamo? - ha proseguito -. Ho bisogno che l'altra parte sia in campo, altrimenti è complicato rispondere agli impegni di legge. D'altronde l'Ad ha i pieni poteri. Credo sia doveroso che l'Ad sia audito qui e venga in maniera tempestiva come ha fatto il ministro, tanto più in presenza di uno sciopero così significativo come quello proclamato dai sindacati per il 26 maggio. Sono certo che la sua risposta sarà positiva e che in quella sede risponderà sullo sciopero e sul piano industriale che mi aspetto sia deliberato in tempo utile per consentirci di procedere con il contratto di servizio".

GIAMPAOLO ROSSI

Il ministro si è detto "preoccupato per l'indebitamento eccessivo della Rai". "Credo che si debba intervenire prontamente sulle risorse ed anche per questo è urgente il piano industriale - ha sottolineato -. Senza il piano, non saremmo in grado di dare risposte a un indebitamento crescente, anche in relazione all'utilizzo del canone".

In merito allo sciopero del 26 maggio, Urso ha detto che "è necessario che ci siano risposte chiare affinché lo sciopero venga revocato. E' nostra intenzione ascoltare le esigenze dei lavoratori per dare una risposta insieme, nel piano industriale e nel contratto di servizio".

roberto sergio

carlo fuortes CARLO FUORTES MEME BY CARLI