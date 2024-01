ARRIVA LA SERIE TV CHE VUOLE DARE UNA RISPOSTA DEFINITIVA ALLE BEGHE DI TAVOLA: È MEGLIO LA DIETA ONNIVORA O QUELLA VEGANA? – NELLA MINISERIE NETFLIX “SEI CIO’ CHE MANGI – GEMELLI A CONFRONTO”, QUATTRO COPPIE DI GEMELLI MONOZIGOTI CAMBIANO ALIMENTAZIONE E STILE DI VITA PER OTTO SETTIMANE PER SCOPRIRE QUALI E QUANTO DIVERSI SARANNO GLI EFFETTI SUI LORO CORPI – ATTENTI A MOLLARE LE BISTECCHE PER IL TOFU DOPO AVER VISTO LE PUNTATE: LA DOCUSERIE E' PRODOTTA DA… - VIDEO

Massimo Galanto per “il Messaggero”

Meglio la dieta onnivora o quella vegana? È il quesito alla base della nuova miniserie Netflix americana, tra le più viste del momento anche in Italia, Sei ciò che mangi - Gemelli a confronto. Quattro coppie di gemelli monozigoti cambiano alimentazione e stile di vita per otto settimane.

L'obiettivo? Scoprire quali e quanto diversi saranno gli effetti sui loro corpi. Il tema, già affrontato su Netflix dal film The Game Changers, è attuale e divisivo, negli Stati Uniti più che in Europa e in Italia.

LO STUDIO

Lo spunto è accattivante, lo sviluppo è decisamente di parte. "L'esperimento scientifico unico", come lo definisce la piattaforma, si trasforma ben presto in un documentario a tesi (pro vegani). Lo studio sui gemelli lascia spazio agli approfondimenti su allevamenti intensivi, riscaldamento globale e malattie.

I quattro episodi di Sei ciò che mangi sono prodotti da OPS (Oceanic Preservation Society), organizzazione no profit che promuove la protezione ambientale, e che ha prodotto anche The Cove, il film documentario del 2009 sulla caccia ai delfini in Giappone, premio Oscar nel 2010. Alla regia il fondatore di OPS, Louie Psihoyos (vegano). Lo studio sui gemelli è firmato da Christopher Gardner della Stanford University, scienziato nutrizionista e ricercatore che da tempo si concentra su modelli alimentari e sui potenziali benefici per la salute.

