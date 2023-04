5 apr 2023 20:13

ARRIVANO BRUTTI SEGNALI SULLA SALUTE DI SILVIO BERLUSCONI: ALFONSO SIGNORINI HA ANNULLATO LA FESTA PER IL SUO 59ESIMO COMPLEANNO, PREVISTA PER VENERDÌ 7 APRILE – IL CONDUTTORE DEL “GF VIP” AVEVA ALLESTITO UN MEGA PARTY, CHE PERÒ SAREBBE SALTATO. E TRA LE CAUSE, CI SAREBBERO PROPRIO LE CONDIZIONI DEL CAV, RICOVERATO IN TERAPIA INTENSIVA ALL’OSPEDALE SAN RAFFAELE DI MILANO…