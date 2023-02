ARSENICO, MERLETTI & ZONETTI - AL CDA RAI ARRIVA LA STRISCIA QUOTIDIANA DI BRUNO VESPA CHE DOVREBBE PARTIRE SU RAI1 IL PROSSIMO LUNEDÌ, 27 FEBBRAIO. COME REAGIRANNO I TRE CONSIGLIERI BRIA (PD), DI MAJO (M5S) E LAGANÀ (DIPENDENTI) DAVANTI ALLA NUOVA AVVENTURA DI BRU-NEO? - “VARIETY” INSERISCE PAOLO DEL BROCCO FRA LE 500 ECCELLENZE DELL'INTRATTENIMENTO A LIVELLO MONDIALE (MA NESSUNO PENSA A LUI COME AD RAI) - LO STRANO OSTRACISMO VERSO MARTA FLAVI - PARE CHE IL GAIO VOLTO TV RICORRA A DIVETTE TV COMPIACENTI PER ATTIRARE AD APERITIVI E CENE A TRE IL VIRILE OGGETTO DEL SUO DESIDERIO…

Marco Zonetti per Dagospia

1) Da Viale Mazzini giungono notizie secondo cui oggi, mercoledì 15 febbraio 2023, sarà presentata in Consiglio di Amministrazione Rai la striscia quotidiana di Bruno Vespa che dovrebbe partire su Rai1 il prossimo lunedì, 27 febbraio. Come reagirà il CdA Rai, e soprattutto i tre consiglieri Bria (Pd), Di Majo (M5s) e Laganà (Dipendenti), non vicini al Centrodestra che invece sostiene la nuova avventura di Bru-neo?

L'Ad Rai Carlo Fuortes si sta rivelando invece un osso duro per i suoi nemici interni ed esterni, che se le stanno inventando tutte per farlo schiodare dalla sua poltrona tentando di delegittimarlo politicamente e al tempo stesso di offrigli allettanti alternative. Per il momento, invano.

2) A parte qualche fugace accenno qualche mese fa, sui giornali che si occupano della Tv di Stato – forse perché era scritta in inglese e non sapevano tradurla – è passata perlopiù inosservata la notizia che l'Amministratore Delegato di Rai Cinema Paolo Del Brocco fosse stato annoverato da Variety fra le 500 eccellenze dell'Intrattenimento a livello mondiale.

La presenza di Del Brocco nell'ambitissima ed esclusiva lista era quanto più rilevante poiché, rispetto alle 331 degli USA, 47 del Regno Unito, 14 della Francia, le eccellenze italiane secondo la rivista americana sono solo 6 (oltre a lui, Alberto Barbera direttore artistico del Festival di Venezia, Marco Bassetti di Banijay, Luca Bernabei di Lux Vide, Raffaella Leone di Leone Film Group, Andrea Scrosanti di Fremantle). E, elemento ancor più degno di nota, Del Brocco era l'unico rappresentante della Rai elencato fra i 500 nomi di Variety.

Pur avendo in casa propria un'eccellenza riconosciuta a livello mondiale come Paolo Del Brocco, è peculiare che per il dopo-Fuortes (che sia prossimamente o nell'estate 2024 alla scadenza naturale del suo mandato) si stia pensando ad affidare la carica di Ad Rai a figure esterne all'azienda. Si affida la Governance Rai al "primo venuto"?

3) Marta Flavi, indimenticata fatina televisiva di Agenzia Matrimoniale e già moglie di Maurizio Costanzo che la lasciò per Maria De Filippi, è tornata in Tv nell'ultima edizione di Ballando con le Stelle. È stata la prima a essere eliminata (alla seconda puntata) senza riuscire a farsi ripescare. Rispetto agli altri concorrenti è stata la meno invitata nei due programmi più importanti del Day Time di Rai1. Come mai questo ostracismo per la Marta nazionale?

INDOVINELLI

- Il gaio volto televisivo, fra un urletto e un risolino sguaiato, smania per i maschioni etero mediterranei e fa di tutto per portarseli a letto. Dicono che ricorra spesso a divette Tv compiacenti per attirare ad aperitivi e cene a tre il virile oggetto del suo desiderio. Tutto ciò, sperando che lo sventurato di turno cada in trappola. Di chi parliamo?

- La rifattissima signora della Tv, oltre a pubblicare foto con filtri che cancellano ogni poro, ruga e pelo ispido, fa realizzare articoli da sconosciuti blog per celebrare i suoi presunti ascolti stellari. Peccato che nessuno la guardi e, ancor peggio, nessuno la conosca. A chi alludiamo?

