Marco Zonetti per Dagospia

paola egonu 5

- Nella Rai politically correct dei vari Fazio, Saviano, Michele Serra, Gramellini, Cucciari, Diaco, Cattelan e così via, ecco piombare - nel pomeriggio della domenica formato famiglia - il politicamente scorretto. Tutto nasce dall'intervista che la pallavolista Paola Egonu, co-conduttrice di Sanremo per una serata, ha rilasciato a Vanity Fair Italia. Intervista nella quale l'atleta nata da genitori nigeriani ha deplorato con parole durissime il razzismo degli italiani arrivando a dire che, se mai avesse un figlio di pelle nera, questi vivrà senz'altro tutto lo schifo che lei stessa ha vissuto nel nostro Paese. "Vale la pena, dunque, far nascere un bambino e condannarlo all'infelicità?".

antonello piroso

Antonello Piroso, "cavaliere nero" di Virgin Radio e opinionista fisso del programma pomeridiano di Rai2 Domenica Dribbling condotto da Paola Ferrari, ha commentato nel corso della trasmissione l'intervista della Egonu criticandone causticamente le argomentazioni. A parte quegli imbecilli razzisti che esistono e nessuno lo nega, secondo Piroso l'Italia del 2023 non è "l'Alabama degli anni Trenta né il Sudafrica dell'Apartheid". Invitando di fatto la Egonu a non esagerare, ha quindi aggiunto: "A Como quand'ero bambino, alcuni proprietari di case non affittavano le case ai 'terroni' (Piroso è di origine calabrese, ndr). Ma non voleva mica dire che tutti i comaschi fossero razzisti, e infatti i miei genitori trovarono casa".

paola egonu 4

Il giornalista, spalleggiato dagli altri opinionisti Adriano Panatta ed Elisa Di Francisca, ha quindi lanciato una provocazione alla Egonu, attualmente in forza al team di pallavolo turco VakifBank, sfidandola a rilasciare le stesse dichiarazioni a Vanity Fair Turchia, "Paese in cui la democrazia è un fake e dove i diritti umani vengono costantemente violati". Egonu accetterà la sfida?

- Ricordate i tempi di Sanremo 2020, quando centinaia (sic.) di dirigenti e volti Rai migrarono armi e bagagli nella ridente cittadina ligure tanto lasciare deserta Viale Mazzini, e da ispirare perfino un'interrogazione parlamentare del Pd sugli sprechi della mastodontica (e inutile) trasferta di massa? La vicenda innescò addirittura un'indagine interna alla Rai, abbandonata (provvidenzialmente per i dirigenti coinvolti) all'arrivo della pandemia e del lockdown.

GIOVANNA CIVITILLO

Nelle due edizioni successive del Festival, nel 2021 e nel 2022, le misure restrittive anti-Covid impedirono poi le corpose transumanze a Sanremo, ma quest'anno la musica è cambiata. A parte dirigenti, funzionari e loro eventuali consorti, amici, complici, amanti (sarà un gioco interessante riconoscerli nelle prime file dell'Ariston a ballettare come nel 2020), si sposteranno infatti a Sanremo varie trasmissioni Rai, e anche questa volta in massa. Fra queste, per esempio, andrà in onda da Sanremo tutta la squadra de la Vita in Diretta, con la moglie di Amadeus Giovanna Civitillo a fare da inviata di Alberto Matano.

BEPPE CASCHETTO

Ma soprattutto, al teatro del Casinò di Sanremo, si accamperà Oggi è un altro giorno di Serena Bortone che quest'anno si porterà dietro tutta la sua banda di ospiti fissi, ovvero Jessica Morlacchi, Antonio Mezzancella, Massimo Cannoletta, Romina Carrisi, Laura Freddi, Samuel Peron, Valerio Scanu e Francesco Oppini. I cosiddetti "affetti stabili" della Bortone. Quanto costerà alla tv pubblica tutto questo dispiego di mezzi?

POST DI LUCA BOTTURA CONTRO FULVIO ABBATE

- Non toccate Beppe Caschetto, titolare della dilagante agenzia di spettacolo Itc 2000. Lo ha scoperto suo malgrado Fulvio Abbate che, commentando su Dagospia la geniale doppia imitazione di Concita De Gregorio e Giorgia Meloni per mano di Francesca Reggiani, ha avuto l'ardire di scagliare una pressoché innocua frecciata a Geppi Cucciari, rappresentata per l'appunto da Caschetto e alla guida del programma Splendida Cornice su Rai3 in prima serata, fermo al 3% di share. Apriti cielo! Luca Bottura, autore della Cucciari e di Che tempo che fa di Fabio Fazio, anch'egli della scuderia Caschetto, ha attaccato duramente sui social Abbate, criticato fra gli altri anche da Enrico Bertolino, pure lui "caschettiano".

geppi cucciari foto di bacco (1)

La Itc 2000, continua peraltro a regnare sovrana in Tv. Ieri sera, Fazio e Luciana Littizzetto, entrambi rappresentati da Caschetto, ospitavano come di consueto nel loro programma domenicale altri artisti della scuderia del potentissimo agente, nello specifico Roberto Saviano e Alessia Marcuzzi. La quale - malgrado i deludenti ascolti di Boomerissima - affiancherà nientemeno che Fiorello nel Dopo Festival. Ma alla Rai 'ndo vai, se il "caschetto" non ce l'hai, è proprio il caso di dire.

INDOVINELLI

Il solerte giornalista, fino a ieri leghista di ferro, è stato folgorato come tanti sulla via di Giorgia e partecipa in quota FdI a tutti i programmi del Creato. Gli mancano solo Lo zecchino d'oro, le estrazioni del lotto e le previsioni del tempo, ma recupererà senz'altro. Il tour de force di ospitate, però, non gli basta più e sogna un talk di approfondimento tutto suo. Riuscirà la neonata fede meloniana a garantirglielo, o continuerà a essere rimbalzato dagli stremati dirigenti Tv cui dà il tormento?

francesca reggiani imita giorgia meloni e concita de gregorio8

Il fascinoso intellettuale è comparso per una manciata di ospitate in un talk show. Allupato dal suo cospicuo pacco strizzato in attillati jeans bianchi, il conduttore ci ha provato… beccandosi un cortese, ma categorico, rifiuto. Risultato: l'intellettuale uccellone è stato radiato per sempre dal programma. Di chi parliamo?

La sfiorita giornalista televisiva, al colmo della disperazione, è arrivata al punto di spedirsi mazzi di fiori in camerino spacciandoli per omaggi di "amanti importanti". Peccato però che, ai tempi del suo ultimo flirt, fosse ancora vivo Garibaldi. Di chi parliamo?