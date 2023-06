ARSENICO, MERLETTI & ZONETTI – CI VOLEVA UN GOVERNO CONSERVATORE PER FAR ARRIVARE LE DRAG QUEEN SU RAI2! FINALMENTE ARRIVA IN PRIMA SERATA “NON SONO UNA SIGNORA”, LA CONTROVERSA TRASMISSIONE CONDOTTA DA ALBA PARIETTI, GIÀ GIRATA E PAGATA (DAI CONTRIBUENTI) E MESSA IN FRIGORIFERO PER MESI – È LA PRIMA PROVA GENERALE PER NEO-DIRETTORE DEL PRIME TIME RAI MARCELLO CIANNAMEA, IN QUOTA LEGA, COSTRETTO A SPERARE IN UN BUON RISULTATO DEL PROGRAMMA VOLUTO DAL SUO PREDECESSORE, STEFANO COLETTA

Marco Zonetti per Dagospia

Finalmente su Rai2 è arrivata l'Alba. La controversa gara di drag queen condotta da Alba Parietti, già girata nell'ottobre scorso, già pagata (dai contribuenti) ma messa in frigorifero per mesi (sarebbe dovuta andare a novembre 2022, poi a dicembre, poi a maggio 2023, costantemente rinviata), approda infine questa sera sulla Seconda Rete Rai in prime time. E in versione integrale, per giunta, confutando le indiscrezioni secondo cui sarebbe stata trasmessa a luglio in seconda serata e finanche spezzettata.

Le polemiche interne che hanno causato i continui rinvii, in primis la convinzione che il programma non fosse per l'appunto adatto alla nuova Rai di Centrodestra, devono essersi infine placate e così lo show "en travesti" prodotto da Fremantle e ispirato al format Make Up Your Mind, nel quale vedremo en femme Rocco Siffredi e Sergio Muniz con Sabrina Salerno e Cristina D'Avena in giuria, farà il suo ingresso trionfale sulla tv meloniana, quella che promuove la natalità e la famiglia tradizionale, insomma.

Prima prova generale per il recentemente designato direttore del prime time Rai Marcello Ciannamea in quota Lega, malgrado il programma sia stato voluto dal suo predecessore Stefano Coletta, Non sono una signora dovrà vedersela con la prima puntata di Noos, il nuovo programma di Alberto Angela su Rai1 che per il debutto ospiterà un'intervista nientemeno che a Harrison Ford.

I telespettatori italiani sceglieranno dunque l'ardita virilità di Indiana Jones o Rocco Siffredi in tacco a spillo, lustrini e paillettes presentato dalla Parietti? All'Auditel, domani, la spietata sentenza... con le probabili polemiche del caso.

