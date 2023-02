ARSENICO, MERLETTI & ZONETTI – LA POLEMICA DI FRATELLI D’ITALIA CONTRO FEDEZ OSCURA IL FLOP DI “MUSCHIO SELVAGGIO…DA SANREMO”: LA RAI HA VOLUTO NELLA FASCIA PRESERALE DI RAI2 IL PROGRAMMA RADIOFONICO DEL RAPPER, CHE PERÒ STA MACINANDO FLOP GIORNALIERI, TOTALIZZANDO IERI SOLO IL 2.85% DI SHARE - LA CAUSA CON LA RAI DI BEPPE VESSICCHIO SUSSISTE ANCORA O SI È TROVATO UN ACCORDO? – CONTINUA LA STRANA PROMOZIONE DI INSTAGRAM DA PARTE DEL FESTIVAL DI SANREMO 2023…

Marco Zonetti per Dagospia

BEPPE VESSICCHIO E FEDEZ - MUSCHIO SELVAGGIO DA SANREMO

1) Fedez è attualmente nel mirino del Centrodestra e soprattutto di Fratelli d'Italia per aver strappato, sul palco galleggiante della Costa Smeralda nella rada di Sanremo, una vecchia fotografia del viceministro Galeazzo Bignami in divisa delle SS. "La Rai non poteva non sapere in anticipo dello sgarbo di Fedez all'esponente di FdI!", è oggi il grido dei camerati contro Viale Mazzini nel chiedere le dimissioni dell'Ad Fuortes. Stefano Coletta, direttore dell'Intrattenimento Prime Time, giura che il testo è stato modificato e che quello consegnato era un altro, ma la diatriba è destinata a continuare,

Come se non bastasse, Fedez è nell'occhio del ciclone anche per quell'invito "Giorgia, legalizzala!" rivolto ieri sera alla Meloni cantando sul palco dell'Ariston "Ohi Maria" degli articolo 31 dedicata alla marjuana.

MUSCHIO SELVAGGIO DA SANREMO

In ogni modo, tutta questa ridda di polemiche istituzionali che si dipanano senza la presenza della Commissione di Vigilanza Rai non ancora ricostituitasi, distrae dal flop colossale del programma di Fedez, ovvero Muschio Selvaggio… da Sanremo. Malgrado le controversie dei contenuti denunciate da più parti come per esempio la battuta del rapper su Emanuela Orlandi, Viale Mazzini ha fortemente voluto nella fascia preserale di Rai2 il programma radiofonico del rapper, che però sta macinando flop giornalieri, totalizzando ieri solo il 2.85% di share. Quanto è costata, in tutto, alla tv pubblica la fallimentare operazione Muschio Selvaggio?

paolo petrecca direttore rai news 24 foto di bacco

2) Simili agli appassionati di "birdwatching", ovvero dell'osservazione degli uccelli, ci si diletta a scrutare durante le serate del Festival di Sanremo le prime file dell'Ariston, intercettando volti noti o dirigenti Rai in trasferta nell'amena località ligure. In questo caso facenti parte della dispendiosissima (per noi) delegazione "monstre" di 1100 dipendenti della Tv pubblica, cifra agghiacciante non ancora smentita dopo la rivelazione di Dagospia.

Ieri, durante a serata dedicata a duetti e cover, nelle poltronissime spiccavano per esempio il direttore di RaiNews Paolo Petrecca con signora, e il direttore della Distribuzione Rai Marcello Ciannamea da anni inserito fra i nomi dei papabili che aspirano a diventare Ad.

Marcello Ciannamea

Ciannamea era vicino a Eleonora Daniele in abito bianco, a sua volta seduta accanto a Serena Bortone fasciata di nero e immancabile in prima fila per tutte le serate del festival. Così come Giovanna Civitillo, moglie di Amadeus che anche ieri sera troneggiava nella poltrona centrale accanto al figlio, mentre l'Ad Rai Fuortes, tornato a Sanremo per la finale di questa sera, e il direttore Prime Time Stefano Coletta erano "relegati" nella più periferica zona laterale.

Con Fuortes c'erano anche la sua segretaria e il suo sempre elegante responsabile per la comunicazione e le relazioni esterne, Maurizio Caprara, fra i pochissimi la cui presenza era giustificata. Ieri, per una volta, fidanzati, amici, complici e amanti vari, risaputi o segretissimi, erano invece stati sistemati nelle poltrone meno "glam".

beppe vessicchio e l occhio nero 3

Aguzzate però la vista questa sera, cari appassionati di "birdwatching" sanremese: come sempre accade per la finale, accorreranno infatti stormi di funzionari della tv pubblica e di personaggi più o meno noti per appollaiarsi sui posatoi più ambiti dell'Ariston. Perché, se una volta la prima fila era il posto dell'abbonato Rai, ora quest'ultimo paga comunque il canone ma il suo posto è occupato dai dirigenti.

beppe vessicchio

3) Dopo giorni d'insistenza da parte di Pinuccio di Striscia la Notizia sul contenzioso tra Beppe Vessicchio e la Rai per diritti mai pagati, causa che avrebbe dovuto impedire la presenza del maestro all'Ariston, ecco invece il diretto interessato fare una inattesa e breve apparizione ieri sera accanto al maestro Enrico Melozzi durante l'esibizione di Gianluca Grignani e Arisa. Per gettare acqua sul fuoco delle polemiche, ipotizza qualcuno, mentre altri lo reputano un espediente mediatico per "depotenziare" l'inchiesta di Striscia.

In ogni caso, la domanda è lecita: la causa con la Rai sussiste ancora oppure quell'epifania di Vessicchio è la prova che si è trovato un accordo? La timidezza con la quale egli è comparso brevemente sul palco, non per dirigere l'orchestra ma per affiancare un collega, lascerebbe intendere che il contenzioso prosegua…

amadeus in diretta instagram serata sanremo 2023

4) La poco chiara promozione di Instagram da parte del Festival di Sanremo 2023, con conseguente massiccia veicolazione di centinaia di migliaia, se non milioni, di utenti sulla piattaforma di Mark Zuckerberg, continua anche senza Chiara Ferragni (che comunque tornerà sul palco questa sera per la finale).

Oltre ad Amadeus e Morandi, infatti, anche Andrea Delogu a Primafestival e poi sul palco dell'Ariston ha elencato numero di follower, visite, visualizzazioni del profilo aperto da Ferragni per il conduttore di Sanremo durante la prima serata, facendo ulteriore pubblicità a Instagram. Ciò significa che l'ipotesi che fosse la moglie di Fedez ad avere un contratto con la Meta di Zuckerberg perde vigore. In compenso, controllando fra i vari sponsor di Sanremo, la società americana proprietaria di Instagram non viene mai menzionata. Cosa sta succedendo davvero?

chiara ferragni amadeus gianni morandi 2

Frattanto, dopo la segnalazione di Dagospia, la Audiocoop – Coordinamento delle Etichette Discografiche e degli Editori Indipendenti – ha chiesto espressamente alla Rai di vietare tale forma di pubblicità occulta addirittura osannante verso un prodotto commerciale privato straniero che ha contribuito a distruggere una ricca parte della rete del Made in Italy e che, tra l’altro, danneggia anche il circuito dei negozi commerciali fisici del nostro paese". E tutto ciò in attesa della finale di stasera e del ritorno di Ferragni sul palco con i suoi annunciati aggiornamenti sui milioni di follower del profilo Instagram di Amadeus. Continuerà imperterrita la promozione a tutto vantaggio di Zuckerberg?

alberto matano

5) Qualche giorno fa Alberto Matano aveva annunciato in un'intervista al Messaggero che, malgrado con l'ex collega alla Vita in Diretta Lorella Cuccarini si fosse lasciato in termini non proprio amichevoli (per usare un eufemismo, aggiungiamo noi), egli aspettava con trepidazione il momento di ballare La notte vola a Sanremo, interpretata dalla showgirl sul palco dell'Ariston. Ebbene, ieri sera la Cuccarini sul palco dell'Ariston c'era e La notte vola l'ha decisamente cantata e ballata. Ma di Matano a teatro - dove invece il conduttore presenzia ogni sera in prima fila - si sono perse le tracce. La sua assenza era forse legata all'esibizione di Lorella?

chiara ferragni amadeus gianni morandi 1

INDOVINELLI

- La simpatica signora della Tv simpatizzante del Pd prega che il nuovo segretario dem possa essere Elly Schlein, più in linea con le sue vedute multigender, e si augura di cuore che invece non la spunti il favorito Stefano Bonaccini. Temendo il peggio, la signora si è già fatta blindare professionalmente dagli amici che contano, ma la paura di un letale rovescio di fortuna la tormenta giorno e notte. Di chi stiamo parlando?

- Il capillare lancio promozionale di un volto televisivo che ha visto muoversi in inaudita sinergia stampa, Tv, social network, e finanche la comunità LGBTQI+, non ha dato il risultato sperato e il personaggio in questione, prima oltremodo spavaldo, sta passando un gran brutto quarto d'ora. Di chi si tratta?

carlo fuortes

- Da quando Carlo Fuortes, già sovrintendente del teatro dell'Opera di Roma, è diventato Ad Rai, alcuni divi e divetti Tv si sono scoperti melomani e non si perdono un'opera, ovviamente quando a teatro presenzia l'amministratore delegato. Dopo essersi fatti fotografare nel foyer e aver abbozzato qualche scampolo di conversazione rischiando sempre di confondere "Traviata" con "travesta" o "L'Aìda" con "làida", si fanno bei sonni durante la rappresentazione per poi ridestarsi all'accensione delle luci in sala e applaudire fragorosamente cercando di attirare l'attenzione del buon Ad. Ma chi sono questi sciagurati?