Marco Zonetti per Dagospia

CARLO CONTI FERNANDO CAPECCHI LEONARDO PIERACCIONI

1) Nel panorama degli agenti televisivi che fanno il bello e il cattivo tempo in tv e soprattutto in Rai, non si parla abbastanza di Fernando Capecchi e della sua toscanissima Vegastar. L'agenzia rappresenta diversi volti televisivi di punta, quali Massimiliano Ossini, Francesca Fialdini, Sergio Friscia (ora al timone di Striscia la Notizia), Roberta Capua e così via. Ma soprattutto la "gallina dalle uova d'oro" di Rai1, Carlo Conti.

E sabato scorso, a Tale e quale Sanremo, la Vegastar regnava suprema con almeno otto suoi rappresentati nello stesso programma: il suddetto Conti, Cristiano Malgioglio, Alba Parietti, il Maestro Pinuccio Pirazzoli, il coreografo Fabrizio Mainini, l'autore Emanuele Giovannini e finanche gli ospiti della puntata Leonardo Pieraccioni e Leonardo Fiaschi. Caschetto e Presta, scansatevi proprio!

DAVID PARENZO

2) Gli ascolti di In Onda, che conduce su La7 assieme a Concita De Gregorio, non sono esattamente eclatanti, e così David Parenzo si riconsola calcando le scene teatrali. Il prossimo 7 marzo sarà infatti in scena al Parioli di Roma con il suo monologo dal titolo Ebreo! nel quale il giornalista-conduttore mira a scardinare "luoghi comuni, false credenze e pregiudizi" sull'argomento. Lo spettacolo vede anche la "partecipazione straordinaria" delle voci di Vittorio Sgarbi, Ale e Franz, Paolo Ruffini, ma soprattutto di Enrico Mentana. E quale ruolo interpreterà il direttore dell'informazione di La7? Nientemeno che quello di Dio. Parenzo vuol forse suggerirci qualcosa?

3) Viva Rai2! con Fiorello è un successo in fascia mattutina, con record di share, ma per quanto riguarda gli ascolti complessivi della Seconda Rete l'arrivo del mattatore non ha portato a capovolgimenti epocali.

biggio fiorello viva rai 2

Se confrontiamo i dati della settimana compresa fra il 12 e il 19 febbraio 2022, scopriamo infatti che la media degli spettatori di Rai2 nelle 24 ore era di 492.000, contro i 471.000 rilevati dall'11 al 18 febbraio 2023. In calo addirittura rispetto all'anno scorso, malgrado al momento sussista ancora "l'effetto Sanremo".

augusta montaruli

La trasmissione di Fiorello è un'isola felice ma non incide sulle sorti degli altri programmi di Rai2 e della tv pubblica in generale. Se non negativamente sulla mattina di Rai1 che perde spettatori. Inoltre è facile fare ascolti in una fascia oraria che prima vedeva cifre da prefisso telefonico. Assai più arduo andare il sabato sera contro Maria De Filippi e reggere il colpo...

4) Sabato scorso, erano notizia del giorno le dimissioni di Augusta Montaruli dalla carica di sottosegretaria all'Università in quota FdI, dimissioni accompagnate dalle dichiarazioni al vetriolo del vicepresidente della Camera dei Deputati Giorgio Mulè di Forza Italia. Evidentemente, però, tali sviluppi politico-istituzionali non erano ritenuti rilevanti dal Tg1 di Monica Maggioni e dal Tg2 di Nicola Rao, visto che in prima serata, nei titoli dei due notiziari, della notizia delle dimissioni di Montaruli non v'era la minima traccia.

monica maggioni speciale tg1 2

Il Tg1 – all'interno del notiziario – dava quasi soltanto spazio alla lettera della Montaruli e alle dichiarazioni di esponenti di Fratelli d'Italia, con una mera manciata di secondi assegnata alle opposizioni. Il Tg2 andava oltre: la notizia delle dimissioni della sottosegretaria veniva liquidata da studio in una trentina di secondi dando voce solo alla diretta interessata e al capogruppo di FdI.

Inutile dire che, nei due Tg, le dichiarazioni di Giorgio Mulè con relative polemiche in seno alla maggioranza non erano minimamente trattate. E per quanto riguarda le controversie sul Superbonus che agitano il dibattito parlamentare? Anche in questo caso, la notizia non è stata ritenuta degna dei titoli di apertura né dal Tg2 di Rao né soprattutto dal Tg1 di Maggioni.

nicola rao

INDOVINELLI

La non celeberrima giornalista sogna la conduzione di un programma Rai, ma per il momento ha la strada sbarrata e deve accontentarsi di ospitate nei programmi di amici e amiche, d'inviti alle loro feste, di sceglierli come padrini e madrine di battesimi, comunioni, cresime, di commentare sui social ogni loro post con cuori, bacini e sdilinquimenti vari. Di chi parliamo?

Il regno del discusso ex agente di spettacolo può anche essere crollato, ma i suoi tanti protégé popolano ancora la Tv italiana, con alterne fortune. E tuttavia qualcuno dei suoi boys, in particolare, ha raggiunto vette impensate ai tempi delle cene, cenette e soprattutto dei dopocena. Di chi parliamo?