ARSENICO, MERLETTI & ZONETTI - LA RAI E ZUCKERBERG HANNO UN ACCORDO ECONOMICO PER LA PREZIOSISSIMA PUBBLICITÀ FATTA AL FESTIVAL A INSTAGRAM? - IERI ALL'ARISTON SI E’ APPALESATA L’EX DIRETTRICE DI RAI1 TERESA DE SANTIS: HA SEGUITO LA SERATA IN PRIMA FILA, ACCANTO A COLETTA. PACE FATTA O TIRA ARIA DI VENDETTA? - LA PRESIDENTE RAI SOLDI E L'AD FUORTES ERANO SEDUTI IN POSIZIONE PERIFERICA RISPETTO ALLA MOGLIE DI AMADEUS, GIOVANNA CIVITILLO - LA NON PIÙ GIOVANISSIMA SIGNORA DELLA TV ABBORDAVA IN TEMPI PIÙ GLORIOSI UOMINI DI POTERE E COINVOLGEVA PROCACI DIVETTE TV SUE AMICHE. CHISSÀ CHE NON ABBIA ACQUISITO MATERIALE COMPROMETTENTE…

teresa de santis foto di bacco

Marco Zonetti per Dagospia

1) Apparizione inattesa ieri all'Ariston prima dell'inizio della terza serata. Parafrasando Dickens, come un "fantasma dei sanremi passati" ecco incedere in sala Teresa De Santis, ora Presidente di RaiCom, ma soprattutto ex direttrice di Rai1 che tre anni fa – a sole tre settimane dall'inizio del Festival da lei preparato – fu defenestrata dall'allora Ad Fabrizio Salini per sostituirla con Stefano Coletta (che, almeno per ora, non le ha mai riconosciuto pubblicamente di essere stata lei a scegliere Amadeus come conduttore). Ecco perché la comparsa della dirigente all'Ariston ha lasciato raggelato il suo successore e tutto il suo entourage di suoi collaboratori Rai.

STEFANO COLETTA AMADEUS

De Santis e Coletta hanno poi seguito la serata in prima fila, seduti l'uno accanto all'altra. Pace fatta? O invece, come dicono certe voci, De Santis è pronta a riprendersi ciò che era suo, a restituire il "favore" a Coletta e scippargli a sua volta la direzione Prime Time? Come nei delitti (e la cacciata alla chetichella della prima donna direttrice di Rai1 nel silenzio generale, soprattutto delle femministe, lo fu a suo modo), al momento non si esclude nessuna ipotesi. E Coletta, in conferenza stampa, riconoscerà finalmente in pubblico i meriti a De Santis? vedremo.

stefano coletta gianni morandi chiara ferragni amadeus sanremo 2023

2) Continua dal palco dell'Ariston l'invito di Amadeus e Morandi a controllare il profilo del conduttore aperto su Instagram da Chiara Ferragni in diretta durante la prima serata, garantendo così – come segnalato da Dagospia – alla piattaforma di Mark Zuckerberg lauti profitti grazie alle centinaia di migliaia di spettatori di Sanremo che si collegano al social network dietro esortazione dei conduttori.

Ieri sera, Amadeus è tornato sull'argomento – in maniera un po' troppo enfatica e sopra le righe – e ha parlato di un milione di follower, annunciando che Ferragni, che ha costruito le sue fortune proprio su Instagram, tornerà nell'ultima serata ad aggiornare sui numeri dell'account. Ultima serata che, come ben sappiamo, avrà – almeno sulla carta – un numero di spettatori ancor più eclatante rispetto alle cifre già esorbitanti delle serate precedenti.

chiara ferragni amadeus gianni morandi 1

Torniamo quindi a domandare: la Rai e la Meta di Zuckerberg hanno forse siglato un accordo economico per questa preziosissima pubblicità fatta alla piattaforma Instagram di fronte a milioni di spettatori, oppure, di fatto, la Tv pubblica pagata dal canone dei cittadini sta facendo un'immensa pubblicità gratuita a un'azienda privata? Auspichiamo venga fatta chiarezza prima di sabato sera.

3) Ogni volta che sul palco dell'Ariston viene annunciato il nome dei direttori d'orchestra, sono in molti a sperare di sentir menzionare il mitologico Beppe Vessicchio. Invano. Come si sa, quest'anno egli non è presente al Festival di Sanremo e il motivo l'ha svelato in questi giorni Striscia la Notizia. Il maestro ha infatti fatto causa alla Rai per diritti mai pagati.

gianni morandi chiara ferragni amadeus

Caso analogo a quello di Angelo Talocci, storico compositore di centinaia di brani, fra cui innumerevoli sigle Rai. Il figlio Andrea ha fatto causa alla tv pubblica per far riconoscere i diritti spettanti al padre, e per tutta risposta le composizioni di Talocci sono sparite dai programmi della televisione di Stato. Com'è accaduto con Vessicchio, insomma, "chi denuncia non lavora più con la Rai" soggiunge il Tg satirico di Antonio Ricci, "e non viene pagato". Come si risolverà questa vicenda?

simona agnes foto di bacco

4) Si avvicina la finale di Sanremo e le prime file dell'Ariston si riempiono magicamente di dirigenti Rai ma anche di loro parenti, familiari, compagni, amici. Per esempio, seduta in prima fila in tutte le tre serate ha fatto bella mostra di sé la consigliera di amministrazione Rai in quota Forza Italia Simona Agnes, addirittura sorpresa a canticchiare agitando la mano stretta stretta a quella di Simona Ventura, sua vicina di posto. E ieri, nelle poltronissime accanto all'immancabile moglie di Amadeus, spiccava anche il brizzolato Fabio Cotti Zelati, storico amico intimo del Direttore dell'Intrattenimento Prime Time Stefano Coletta.

giovanna civitillo

Assisi solennemente sulle poltrone del teatro, tuttavia, si avvistano anche parecchi ospiti e ospitini ricorrenti nei vari programmi Rai, quali commercialisti, notai, avvocati, cuochi, psicologi, criminologi, tuttologi, nientologi e personaggi talora senza arte né parte. I loro volti più o meno noti emergono ogni sera tra il pubblico dell'Ariston che assiste alle varie serate (i cui biglietti, come ben sappiamo, costano cifre esorbitanti, senza contare le spese di vitto e alloggio).

E una domanda sorge lecita: la presenza di questi personaggi "minori" a Sanremo è a carico loro o, per parafrasare Francesca Reggiani nei panni di Maria Giovanna Maglie, a carico nostro? Forse è meglio non saperlo.

sergio mattarella carlo fuortes marinella soldi

5) Sempre riguardo alla questione platea, durante la prima serata del Festival, la Presidente Rai Marinella Soldi e l'Ad Carlo Fuortes erano seduti in posizione periferica rispetto alla prorompente Giovanna Civitillo, moglie di Amadeus che – non contenta di essere stata reclutata come inviata de La vita in diretta a Sanremo – occupa da anni immancabilmente la poltronissima centrale della prima fila all'Ariston.

GIOVANNA CIVITILLO

Pare che questa mancanza di riguardo "istituzionale" nei confronti dei vertici Rai, costretti a sistemarsi lateralmente, non sia stata particolarmente apprezzata dai diretti interessati né dal loro entourage. Ma come ci si comporterà durante la finale, quando all'Ariston torneranno Soldi e Fuortes?

INDOVINELLI

L'inviato, fidanzatissimo, se la intende – anche, ma non solo – con il conduttore sposato. L'autore, compagno del regista, se la spassa con il dirigente televisivo over 60 più volte autodichiaratosi "molto aperto"… non soltanto di vedute. Più che un programma tv, una omo-ammucchiata. A quale trasmissione alludiamo?

soldi fuortes

La non più giovanissima signora della Tv, che non sarà a Sanremo, abbordava in tempi più gloriosi uomini di potere, preferibilmente sposati, e coinvolgeva un manipolo di procaci divette tv sue amiche. Chissà che non abbia acquisito materiale compromettente…Le amiche, sfiorite anch'esse, campano molto meno felicemente di lei. A chi alludiamo?