ARSENICO, MERLETTI & ZONETTI - L’EXIT STRATEGY DI MONICA MAGGIONI: TORNARE IL LUNEDÌ SERA SU RAI1 CON UNA TRASMISSIONE TUTTA SUA - PER LA NUOVA STAGIONE DI “BELVE”, RAIDUE REALIZZERÀ IL PROGRAMMA CON FREMANTLE: BUDGET PIÙ SOSTANZIOSO E OSPITI PIÙ PRESTIGIOSI - COME E QUANTO INCIDERÀ SUGLI ASCOLTI DE “I SOLITI IGNOTI” E DI “STRISCIA LA NOTIZIA” LA NUOVA TRASMISSIONE DI BRUNO VESPA? - IL CONTRATTO DI UNA CONDUTTRICE TV È IN SCADENZA, E INVIATI E MAESTRANZE STANNO PREGANDO AFFINCHÉ CAMBI ARIA…

Marco Zonetti per Dagospia

1) In vista di una sua possibile sostituzione al timone del Tg1, la direttrice Monica Maggioni starebbe preparando una "exit strategy" dal duplice volto. Secondo fonti di Viale Mazzini, la giornalista gradirebbe tornare il lunedì sera su Rai1 con una trasmissione tutta sua, per la quale sta già scegliendo la squadra, oppure – in alternativa – opterebbe per una diversa soluzione: lasciare la Rai per un ricco contratto in un'azienda partecipata dello Stato.

Prima di andare a dirigere il Tg, la giornalista aveva già occupato la seconda serata del lunedì di Rai1 con il suo programma Sette Storie, che però non aveva incontrato i risultati sperati. Prodotto dall'allora neonata Blu Yazmine di Ilaria Dallatana, già direttrice di Rai2 ai tempi di Maggioni presidente Rai, Sette Storie faticava a superare il 6% malgrado il prezioso traino della prima serata di Rai1. Addirittura perdendo – il 15 novembre 2021 – ben trentaquattro punti di share e dieci milioni di spettatori rispetto alla partita di calcio in prima serata, Irlanda del Nord-Italia, che l'aveva immediatamente preceduta.

2) Per il debutto in prime time della nuova stagione di Belve finora condotto da Francesca Fagnani in seconda serata, Rai2 ha abbandonato la produzione totalmente interna e realizzerà il programma in collaborazione con Fremantle. Collaborazione che permetterà un budget assai più sostanzioso a disposizione e quindi una scelta di ospiti più prestigiosa. I protagonisti intervistati da Fagnani saranno tre invece di due, con la presenza fissa di Ubaldo Pantani, rappresentato dalla scuderia Beppe Caschetto con la quale lavora di frequente Fremantle.

Secondo voci da Viale Mazzini, l'approdo della società esterna alla produzione di Belve sarebbe a titolo di "risarcimento" per la chiusura anticipata di Che c'è di nuovo, programma flop di Ilaria D'Amico (anche lei della Itc 2000 di Caschetto) realizzato per l'appunto dalla Fremantle.

Programma del quale sui social si lamentò proprio la stessa Fagnani, reo di chiudere troppo tardi facendo partire in ritardo anche Belve che lo seguiva in seconda serata. Si creò addirittura un caso, tanto che – a causa del traino debole di D'Amico che la danneggiava negli ascolti - Fagnani rinunciò ad andare in onda il giovedì sera. Simpatica coincidenza che ora la stessa Fremantle, reduce da Che c'è di nuovo, abbia finito per produrre Belve.

BRUNO VESPA E ZELENSKY

3) E così, la chiacchieratissima striscia di Bruno Vespa partirà definitivamente lunedì 27 febbraio subito dopo il Tg1 e immediatamente prima de I soliti ignoti condotto da Amadeus.

Una collocazione alquanto prestigiosa che gioverà del traino del notiziario che supera i cinque milioni di spettatori e dell'anti-traino di Amadeus, che veleggia ben oltre i quattro. Durando solo dieci minuti, la striscia di Vespa erediterà entrambi i bacini di pubblico, garantendosi senz'altro ascolti di tutto rispetto.

Un po' come accade a Marco Damilano con il suo Cavallo e la Torre su Rai3, che profitta del successo di Un posto al sole. E che però, da lunedì 27, avrà contro proprio Vespa con la nuova striscia. E a proposito di concorrenza interna, bisognerà vedere quanto l'arrivo di Vespa possa giovare allo stesso Amadeus, che già deve vedersela con l'agguerrito Striscia la Notizia. Ora "Ama" può contare sul traino prezioso del Tg1, mentre da lunedì 27 avrà prima di sé Vespa e la sua striscia con il rischio di partire più svantaggiato… a favore del Tg satirico di Antonio Ricci. Come e quanto inciderà sugli ascolti de I soliti ignoti e di Striscia l'arrivo di Vespa? Uno dei due programmi interessati sta festeggiando. Quale sarà?

4) Il caso sollevato, sempre da Dagospia, sull'insistita pubblicità fatta da Chiara Ferragni e Amadeus a Instagram dal palco dell'Ariston di Sanremo diventa sempre più intricato. Oltre ai quasi due milioni di follower veicolati dal programma più visto dell'anno al profilo di Amadeus, che ora –volendo – può pubblicare contenuti per lui assai remunerativi sulla piattaforma di Mark Zuckerberg, fa discutere il fatto che in alcuni casi le serate di Sanremo fossero trasmesse anche in diretta Instagram dall'account di RaiPlay anziché sulla piattaforma di proprietà della tv pubblica. Perché spingere i telespettatori a seguire il Festival sulla piattaforma social di proprietà della Meta, un'azienda privata, togliendo così una cospicua fetta di pubblico alla stessa Rai?

INDOVINELLI

Il contratto di una conduttrice Tv è in scadenza, e inviati e maestranze stanno pregando anche in aramaico affinché la non facilissima signora se ne vada a spadroneggiare in altri lidi. Di chi parliamo?

La sensuale opinionista spopola nei talk show italiani e viene presentata come "giornalista" quando invece non risulta affatto iscritta all'Ordine. Indizio: non è Hoara Borselli, che invece qualche mese fa ha preso l'agognato tesserino di pubblicista. A chi alludiamo?

