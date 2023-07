ATTACCATEVI AL CAST - GLI ATTORI DEL FILM "OPPENHEIMER" ABBANDONANO IL TAPPETO ROSSO DELLA PREMIERE PER UNIRSI ALLO SCIOPERO DEGLI INTERPRETI DI HOLLYWOOD - L'ASTENSIONE DELLA "SAG-AFTRA", CHE HA OLTRE 160 MILA ISCRITTI, RISCHIA DI PARALIZZARE L'INTERA INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA AMERICANA, MA ANCHE I FESTIVAL INTERNAZIONALI: DAL 30 AGOSTO AL 9 SETTEMBRE I FILM POTREBBERO ESSERE ACCOMPAGNATI SOLO DAI REGISTI E ALTRE FIGURE PROFESSIONALI… - VIDEO

Estratto dell'articolo di Arianna Finos per “la Repubblica”

Al posto del tappeto rosa e delle paillettes di Barbie , al centro di Leicester square ci sono i cartelloni nero e fiamme per l’anteprima di Oppenheimer , ma in un giorno il clima è drasticamente cambiato. La notizia del mancato accordo tra il sindacato attori (Sag-Aftra) e gli Studios piomba come un meteorite su Londra nei giorni della promozione globale dei due blockbuster più attesi dell’anno, battezzati “Barbienheimer”, due film uniti nella buona e ora, purtroppo, nella cattiva sorte.

Cillian Murphy, Robert Downey Jr., Matt Damon ed Emily Blunt sono sfilati con un’ora di anticipo, pronti a lasciare la première «un minuto dopo », ha spiegato Damon, la proclamazione dello sciopero degli attori. La serrata dei 160 mila iscritti al sindacato, tante star, si unisce e amplifica quella degli sceneggiatori, in corso ormai da 74 giorni: spettacoli, film e serie bloccati e picchetti quotidiani.

Due settimane fa cento attori — firme pesanti come Meryl Streep e Jennifer Lawrence — avevano inviato una lettera ai rappresentanti sindacali: «Siamo preoccupati del fatto che i membri del Sag-Aftra siano pronti a fare sacrifici che la leadership non è pronta a fare ». Il capo della Disney Bob Iger li ha criticati, definendo le richieste «irrealistiche e disgregative dell’industria ». Ciò che è successo a Londra è la fotografia di quel che accadrà nelle prossime settimane (nei prossimi mesi?): Universal e Warner hanno fatto una corsa contro il tempo per salvare le attività promozionali. Quelle di Oppenheimer in parte anticipate a Parigi.

Oggi tutti gli appuntamenti con i divi, da Emily Blunt a Matt Damon, e per Barbie da Margot Robbie a Ryan Gosling, sono cancellati. Solo il regista Christopher Nolan rilascerà interviste (non si sa se Greta Gerwig farà altrettanto). Oltre ai tour mondiali, lo sciopero doppio di autori e attori, che non si verificava dal 1960, quando la Screen Actors Guild era guidata da Ronald Reagan, ha un impatto diretto sulle produzioni in corso di film e serie. Slitteranno le nuove stagioni di molte serie, film come Il gladiatore 2 , Mission impossible-Dead Recroning — Parte 2 .

A breve termine anche l’impatto sui Festival internazionali, Locarno, Toronto. la Mostra di Venezia, considerata piattaforma di lancio dalle major per la stagione degli Oscar: dal 30 agosto al 9 settembre i film potrebbero essere accompagnati solo dai registi e altre figure professionali. […]

