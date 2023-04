ATTACCATI AL CARLSON! – CLAMOROSO A “FOX NEWS”: RUPERT MURDOCH HA LICENZIATO TUCKER CARLSON, IL 53ENNE VOLTO DI PUNTA DELLA RETE CONSERVATRICE, GALLINA DALLE UOVA D’ORO DELLA RETE CON IL SUO SHOW SEGUITO DA 3,5 MILIONI DI PERSONE. FATALE, PIÙ DELLE ACCUSE DI RAZZISMO E SESSISMO, GLI È STATO AVER SPONSORIZZATO LE TEORIE COMPLOTTARE DI TRUMP SUI BROGLI ELETTORALI, CHE SONO COSTATE A MURDOCH 787,5 MILIONI DI DOLLARI… - VIDEO

Poche parole, pronunciate in modo impassibile dalla (ormai ex) collega Harris Faulkner: «Fox News media e Tucker Carlson hanno di comune accordo deciso di separarsi». A seguire, brevi ringraziamenti di rito. Non poteva esserci formula più asettica per annunciare un autentico terremoto nella tv Usa.

Il conduttore dalle uova d'oro […] licenziato da Rupert Murdoch, a nemmeno una settimana dal traumatico patteggiamento con il quale il magnate australiano, staccando un assegno da 787,5 milioni di dollari […] aveva messo fine alla causa per diffamazione intentata contro Fox dalla Dominion Voting Systems.

[…] Perché, per raggiungere gli ascolti record del «Tucker Carlson Tonight», con una media di 3,5 milioni di spettatori, un'enormità per una rete all news, […] il 53enne Carlson, […] non era andato per il sottile.

Al netto delle accuse di razzismo, sessismo ed estremismo politico che gli venivano lanciate dal resto dell'America, per assemblare il suo pubblico Carlson […] aveva costruito una narrazione parallela ai fatti, in piena sintonia con il suo punto di riferimento politico, Donald Trump.

Ecco allora che la teoria complottista delle macchinette elettorali Dominion […] invece di essere relegata ad argomento di discussione su qualche forum online semiclandestino, era diventata uno show da prima serata televisiva.

E poco importa che lo stesso Carlson, nei messaggi privati scambiati con i colleghi alla Fox, […] era il primo ad ammettere che le accuse di brogli sostenute dall'entourage trumpiano erano una «follia» e che il tycoon alla Casa Bianca era stato «un disastro». Quel che contava era che «i nostri spettatori sono brava gente e ci credono». […]

Non è chiaro se la prossima causa per diffamazione che la tv di Murdoch si appresta ad affrontare, stavolta per 2,7 miliardi di dollari da parte della Smartmatic […] abbia avuto un ruolo. Quel che appare quasi certo, viste le modalità della cacciata di Carlson, che venerdì sera aveva salutato il pubblico con un «ci rivediamo lunedì», è che si sia trattato di una decisione presa d'imperio da Murdoch in persona. […]

Secondo indiscrezioni del Washington Post, a pesare sarebbero stati i commenti poco lusinghieri sulla dirigenza di Fox. Per una (casuale?) coincidenza, poco dopo, anche la rivale Cnn annunciava il licenziamento della star, Don Lemon. Afroamericano, gay, era considerato intoccabile, nonostante i numerosi scivoloni in carriera. Fatale gli sarebbe stato un recente commento sull'età delle donne, in riferimento alla candidata repubblicana alla Casa Bianca, Nikki Haley, giudicata «non più fresca».

