9 mar 2024 08:57

ATTENZIONE ALLOCCONI, CON L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE E’ PIÙ FACILE ESSERE FREGATI – PIERO FERRARI, FIGLIO DI ENZO, È STATO USATO PER PUBBLICIZZARE DEGLI INVESTIMENTI AD ALTO RISCHIO: CON L’IA SONO STATI CREATI DEI VIDEO IN CUI, DURANTE UNA FINTA INTERVISTA DA FAZIO, PROPONE L'AFFARE FACENDO DA GARANTE IN CASO DI PERDITE - NEL RIQUADRO IN BASSO DEL VIDEO COMPARE LA SCRITTA: “IL GOVERNO RACCOMANDA QUESTO INVESTIMENTO A TUTTI…”