Da corrieredellosport.it

Attimi di paura, lo scorso 9 marzo, per Stefano Fresi, impegnato nel monologo Dioggene, sul palcoscenico del Centro Lucia di Botticino a Brescia. Mentre stava recitando ha iniziato a non sentirsi bene e lo ha comunicato alle 130 persone presenti che si sono allarmate. "Scusate, non è nello spettacolo", ha spiegato l'attore romano classe 1974. Ma qualche minuto dopo ha capito di non riuscire ad andare avanti e si è così fermato.

Stefano Fresi si è sentito male mentre recitava a teatro

Sul posto sono intervenuti immediatamente i medici del 118 chiamati dal personale del teatro. Subito dopo è apparso un aggiornamento via Facebook: "In seguito al malore avvenuto durante la rappresentazione informiamo il nostro gentile pubblico che abbiamo parlato con Stefano Fresi e ci ha rassicurato sulle sue condizioni di salute.

Lo spavento è stato tanto per tutti, anche perché, per un attore, interrompere uno spettacolo è sempre l'ultima possibilità. Fortunatamente tutto si sta risolvendo. Stefano sta meglio e ci ha subito detto che vuol recuperare la data. Pertanto, stiamo lavorando per trovarne una disponibile compatibilmente con la programmazione del teatro e vi informeremo il prima possibile. Il biglietto, per chi lo ha acquistato, sarà il medesimo".

