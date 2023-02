ATTO DI FEDEZ PER FILIPPO FACCI - IL GIORNALISTA, CHE IN PASSATO ERA STATO QUERELATO DAL RAPPER PER AVERGLI DATO DEL “CRETINO, TRUZZO DI BUCCINASCO, MENESTRELLO DEI DECEREBRATI”, SI ARRENDE DOPO I FATTI DI SANREMO: “CONTA SOLO IL PRESENTE, E ALZO BANDIERA BIANCA. FEDEZ, HAI VINTO. LA SCENA È TUTTA TUA (TU E MATTARELLA FREQUENTATE GLI STESSI POSTI) E IL PROBLEMA È SOLO QUANTO TU DEBBA DIVIDERLA CON TUA MOGLIE”

Filippo Facci per “Libero Quotidiano”

Filippo Facci

L’ultima volta avevo telefonato a Fedez per complimentarmi dopo che aveva donato dei soldi al San Raffaele (periodo Covid) fottendosene dei no vax che lo insultavano: aveva un senso, perché la penultima volta era stata quando Fedez mi aveva fatto una querela e aveva vinto, con pignoramento del mio stipendio e altri guai. La terz’ultima volta, del resto, era stata quando l’avevo insultato per radio e gli avevo dato appuntamento in Piazza della Scala per un confronto virile, degno di un rapper e non di una donnicciola.

Ah, non era ancora sposato. Mentre la quart’ultima volta, dopo che dei malfattori black bloc avevano danneggiato il centro di Milano, e dopo che Fedez aveva detto che «era poca cosa in confronto alle infiltrazioni mafiose e alle speculazioni economiche», era stata quando gli avevo risposto che allora potevo tirargli un paio di sberle perché «era poca cosa in confronto alla fame nel mondo».

fedez rosa chemical

Ma conta solo il presente. Un’altra volta (non so più quale) avevo scritto che ormai io ero un fallito perché ero costretto a occuparmi di un truzzo di Buccinasco che mostrava gli addominali via Twitter, mentre i quotidiani, un tempo, mi inviavano all’estero e un mio articolo poteva fare casini veri. Conta solo il presente, e alzo bandiera bianca. Fedez, hai vinto. La scena è tutta tua (tu e Mattarella frequentate gli stessi posti) e il problema è solo quanto tu debba dividerla con tua moglie.

