Gli attriti tra Amadeus e "Brucio'' Presta scoppiarono al Festival di Sanremo dello scorso anno, quando l'agente lo tenne all'oscuro della presenza all'Ariston del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per assistere alla perfomance sulla intoccabilita' della Costituzione italiana del suo assistito Roberto Benigni. Amadeus lo seppe appena due giorni prima, mentre Carlo Fuortes, all'epoca ad Rai, solo 24 ore prima. Come direttore artistico "Ama" si offese, considerandolo un grave gesto di irrilevanza nei suoi confronti. e da allora, alle riunioni con i dirigente Eai, si e' sempre presentato senza il burattinaio Presta...

CI VEDIAMO, PRESTA! – AMADEUS SILURA IL SUO AGENTE LUCIO PRESTA A POCHE SETTIMANE DA SANREMO! - LO SCOOP DI CLAUDIO PLAZZOTTA SU "ITALIA OGGI"

Estratto dell'articolo di Claudio Plazzotta per "Italia Oggi"

amadeus presta

Il prossimo 6 febbraio parte il Festival di Sanremo 2024. E, a poco più di un mese dal via del programma più importante per la Rai (54 milioni di raccolta pubblicitaria prevista), si rompe il lungo sodalizio tra Amadeus, direttore artistico del Festival, e Lucio Presta, suo agente da tanti anni.

Nulla di personale, ma divergenze sul piano lavorativo e professionale che erano iniziate già lo scorso anno. Amadeus si è sentito libero di lavorare sempre più in autonomia non solo sulla selezione dei cantanti in gara, ma pure su quella degli ospiti, sulla quale, invece, in passato Presta aveva voce in capitolo. […]

PRESTA ARRIVA PRIMO: DA AMADEUS AL COLLE, TRA CACHET E VENDETTE

Estratto dell'articolo di Tommaso Rodano per "il Fatto quotidiano" pubblicato da Dagospia il 13 febbraio 2023

mattarella presta benigni

Il vero vincitore di Sanremo non ha dovuto aspettare la finale: Lucio Presta ha dominato il Festival dal principio. Il re degli agenti tv conduce la kermesse tramite il suo assistito Amadeus, ha piazzato Roberto Benigni […] e nella sua scuderia è passato anche Gianni Morandi.

Non bastava: Presta è finito pure nelle foto ufficiali del Quirinale per testimoniare la trasferta sanremese di Sergio Mattarella, di cui è stato regista. Se Sanremo è la gallina dalle uova d’oro della Rai, la Rai è il pollaio di Lucio Presta. […] lui è al di sopra dei capricci politici. […] come ha raccontato a Claudio Sabelli Fioretti nel 2005: “Se un direttore vuole fare a pezzi un mio artista, deve pensarci bene: se lui oggi fa male a me io domani posso fare male a lui. Voglio che rifletta. Non sono uno che vende spazzole”.

amadeus riunione by lucio presta

[…] il botto arriva nei primi anni 2000, quando Paolo Bonolis diventa il grande mattatore della tv italiana e fa l’elastico tra Rai e Mediaset. Con lui spicca il volo anche Lucio, ex ballerino di Fantastico negli anni ‘80. Sulla pista da ballo non ha lasciato ricordi indelebili, come agente delle star invece è diventato il migliore. Bonolis e Amadeus, appunto, ma pure sua moglie Paola Perego, Antonella Clerici, Marco Liorni, Ezio Greggio, Lorella Cuccarini, i tour teatrali di Checco Zalone e molti altri.

Il cosentino Lucio Presta è persona dai molti vezzi: nella casa di campagna alleva quattro mucche highlander, quelle col manto peloso come yak; ha un rapporto affettuoso anche con le armi perché “ho subito due rapine e sono il miglior deterrente che conosca”. […] “Prima mi vendico e poi perdono”. […] Chiedere, tra gli altri, a Mario Orfeo e Monica Maggioni: il primo è stato silurato dalla Direzione Approfondimenti, la scorsa estate, anche per la guerra personale che gli ha mosso Lucio, la seconda è finita in black list perché nel 2017 fece chiudere il programma della moglie Perego […]

amadeus con lucio e nicolo presta

Se attacchi Presta, Presta se ne ricorderà. Lo sanno anche giornalisti e critici tv, sottoposti a un regime di monitoraggio quasi militare: chi scrive male di un assistito di Lucio può aspettarsi chilometrici audio whatsapp con le reprimenda di Gina Cilia, la sua più stretta collaboratrice. Forse anche per questo, in genere, la stampa lo tratta con i guanti […] Il prossimo anno è ancora di Amadeus, e quindi ancora di Presta: sarà la decima edizione condotta da un suo cliente. Lui giura che sarà l’ultima, ma qualcuno pensa davvero che si ritiri a pascolare le vacche, lasciando il dominio tv al suo rivale Beppe Caschetto?

lucio presta

Nel frattempo però Presta ha regalato ai figli le quote di Arcobaleno Tre, la sua società storica, e poco dopo anche loro si sono disimpegnati. Poi c’è stato il pessimo affare di Firenze secondo me, il tremendo documentario con Matteo Renzi. Doveva rilanciare la popolarità dell’ex premier, è finito in un’indagine della procura di Roma, con l’ipotesi di un presunto finanziamento illecito: costato quasi un milione di euro – tra compenso per Renzi e costi di produzione – non ha incassato praticamente nulla.

Chi gliel’ha fatto fare? Forse gratitudine e affetto - Presta insieme a Simona Ercolani è stato il produttore della Leopolda nelle stagioni più brillanti, inoltre è conterraneo e grande amico del renziano Ernesto Carbone […] Nel 2017 il tentativo di limitare il suo strapotere - e quello di Caschetto - fece approvare in Vigilanza Rai una risoluzione “contro i conflitti di interessi di agenti, autori e conduttori”, poi recepita nel 2020 con una direttiva dell'ex ad Fabrizio Salini. Formalmente è ancora in vigore, nella sostanza è lettera morta: lavorano sempre, quasi solo, quei due.

LUCIO PRESTA AMADEUS A SANREMO