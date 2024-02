FERMI TUTTI: IN RAI È ESPLOSA LA PASSIONE TRA UN GIORNALISTA PENTASTELLATO E UNA DIRIGENTE…

Giuseppe Candela per Dagospia

amadeus massimo giletti terza serata sanremo 2024

LA TV FA 70 ANNI: TUTTE LE STAR DEL PICCOLO SCHERMO DA MASSIMO GILETTI

Massimo Giletti torna in Rai e lo fa in grande stile. Mercoledì 28 febbraio sarà alla conduzione di un grande show dal titolo "La tv fa 70", evento in onda dall'Auditorium del Foro Italico per festeggiare il compleanno della televisione.

Le registrazioni sarebbero previste sabato e domenica con i "pezzi grossi" del piccolo schermo: Amadeus e Fiorello, reduci dai record sanremesi, i volti di punta del servizio pubblico Carlo Conti e Antonella Clerici, star della concorrenza come Maria De Filippi, Paolo Bonolis ed Enrico Mentana. Alcuni parteciperanno in studio, altri in collegamento.

NUNZIA DE GIROLAMO E FRANCESCO BOCCIA - MEME BY EDOARDO BARALDI

NUNZIA DE GIROLAMO, DOPO LA CANCELLAZIONE DI "AVANTI POPOLO" IN ARRIVO DUE PROGRAMMI

Rai3 a fine gennaio ha cancellato definitivamente per bassi ascolti il talk show "Avanti Popolo", il servizio pubblico però non ha intenzione di tenere in panchina Nunzia De Girolamo.

L'ex ministra, sposata con il democratico Francesco Boccia, che ha un filo diretto con il dg, Giampaolo Rossi, ed è l’uomo di Elly Schlein per le questioni Rai, prepara il suo ritorno in video su Rai1.

Una nuova edizione di "Ciao Maschio", titolo in onda al sabato sera in seconda serata, e la riconferma alla conduzione di "Estate in Diretta".

nunzia de girolamo giampaolo rossi foto di bacco

La versione estiva de "La Vita in Diretta" potrebbe presentarsi al pubblico a giugno con una doppia conduzione ma con una struttura differente, una prima parte in onda dalle 16 affidata a un giornalista e una seconda parte leggera (dalle 17.30/18) affidata proprio a Nunzia De Girolamo.

NELLE MIGLIORI FAMIGLIE, IL LIBRO DI ANGELO MELLONE DIVENTA UN FILM CON FOGLIETTA E BATTISTON

angelo mellone reading

Il libro di Angelo Mellone, Direttore Intrattenimento DayTime, diventa un film. Stiamo parlando de "Nelle migliori famiglie" che si sta girando proprio in questi giorni tra Roma e Cortina con la regia affidata a Paolo Costella, protagonisti gli attori Anna Foglietta e Giuseppe Battiston.

MICHELLE HUNZIKER PUNTA SU ANDREA BOCELLI

Un periodo particolarmente intenso per Michelle Hunziker. La conduttrice di Striscia la Notizia, come rivelato da Dagospia, sarà alla conduzione di Io Canto Family (che copierà ad Antonella Clerici anche la versione Senior). Prima però la conduttrice svizzera sarà impegnata con il suo show "Michelle Impossible & Friends", in onda da marzo al mercoledì su Canale 5. Nelle tre puntate sarebbero previsti ospiti di primissimo piano: al debutto il tenore Andrea Bocelli.

michelle hunziker

BRIATORE È IL "BOSS" DI RAI2. AD APRILE INIZIANO LE REGISTRAZIONI DI "THE APPRENTICE"

Dagospia aveva anticipato lo slittamento di "The Apprentice", il programma con Flavio Briatore prodotto da Fremantle. L'imprenditore che piace a destra tornerà a urlare su Rai2 il suo "sei fuori", dopo lo stop dei mesi scorsi, la produzione dovrebbe iniziare le registrazioni a partire da aprile con la messa in onda prevista in autunno, tra ottobre e novembre.

flavio briatore atreju

RAI1 LAVORA A UNO SHOW CELEBRATIVO CON RITA PAVONE

Ha venduto circa 50 milioni di copie, la sua carriera ha superato i sessant'anni. Il prossimo anno Rita Pavone compirà 80 anni e a Viale Mazzini starebbero pensando a uno show celebrativo in due puntate, un piccolo evento con amici e colleghi di una vita, tra hit e duetti. Il progetto è ancora in una fase embrionale, prenderà vita?

IL SALONE DELLE MERAVIGLIE, FEDERICO FASHION STYLE TORNA SUL REAL TIME CON CLIENTI VIP

rita pavone l'anno che verra' 2

Il grande successo, lo scatto di carriera, non è arrivato. Nonostante le diverse occasioni sulla tv generalista, Federico Lauri in arte (quale?) Federico Fashion Style torna a casa. Sono in corso le registrazioni de "Il Salone delle meraviglie", lo show destinato al pubblico di Real Time tornerà in onda con clienti vip.

INDOVINELLI

federico fashion style canta foto di bacco (3)

1) L'ex moglie del direttore di un quotidiano trascorre molto tempo su X (fu Twitter) mettendo nel mirino lui e l'attuale compagna. Per la gioia dei suoi detrattori. Di chi stiamo parlando?

2) La conduttrice è stanca di vivere nel "purgatorio" televisivo. Ha trovato un gancio influente in una regione del Sud, una persona molto legata a un partito politico. Per lei nei prossimi palinsesti arriverà un programma importante. Chi è?

3) Fermi tutti! Sarebbe esplosa la passione tra un giornalista pentastellato e una dirigente di rilievo del servizio pubblico sempre in quota Movimento 5 Stelle. Di chi si tratta?

FLAVIO BRIATORE - DANIELA SANTANCHE - ATREJU

