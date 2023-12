AVANZI POPOLO! – NUNZIA DE GIROLAMO NON RIESCE A DIRE “PUGLIA” (“PUJA”), IN COMPENSO NON AZZECCA UNA PRONUNCIA (“È STATO APERTO UN ESPOSTO DAL COTAGONS”, “ELLY SCELAIN”), MA DA BRAVA DICE “IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO GIORGIA MELONI” - DELMASTRO, APPENA RINVIATO A GIUDIZIO, AFFRONTA IL TEMA DELLA PUNTATA: “ANDREBBE ALLA COLAZIONE CON CROSETTO O ALLA LOTTA NEL FANGO TRA GIORGETTI E VON DER LEYEN?” – AL FASCIO-PARTY DI ATREJU L’INVIATO INTERVISTA IL PRESEPISTA: “QUESTO MAGIO CHE PORTA, ORO, INCENSO O MES?” - NDG DANDO LA PUBBLICITÀ: “VIVA IL FUTURO PERCHÉ IL FASCISMO PER FORTUNA È FINITO!”

Daniela Ranieri per il Fattoquotidiano.it

Incuriositi dallo share del 2,3% di Avanti popolo, programma di punta della Rai nell’anno I dell’era meloniana, lo abbiamo guardato tenendo in mente la regola aurea dell’industria culturale: un prodotto di così scarso successo, se non è il partito di Renzi, potrebbe anche essere un capolavoro.

Conduce Nunzia De Girolamo, regina della messa in piega. C’è ospite Delmastro, appena rinviato a giudizio, in una chiara operazione simpatia: parla come Paperino, è un istrione, e affronta valorosamente il tema della puntata posto da NDG: “Andrebbe alla colazione con Crosetto o alla lotta nel fango tra Giorgetti e Von der Leyen?”.

C’è Emiliano in collegamento, Nunzia non riesce a dire “Puglia” (“Puja”), ma da brava dice “il presidente del Consiglio Giorgia Meloni”. Delmastro è nero con Ferragni; a Fedez che lo ha tirato in ballo, replica: “Io sono a giudizio per aver detto la verità!”. NDG si guarda bene dal dirgli “no, sei a giudizio per aver spifferato al tuo coinquilino un’informazione segretata”.

Delmastro rincara: “Io non ho usato i bambini malati di cancro!”. Il tema è diventato se Delmastro sia meglio o peggio della Ferragni, non si capisce se come sottosegretario o come influencer. Segue servizio al fascio-party di Atreju; l’inviato intervista il presepista: “Questo magio che porta, oro, incenso o Mes?”.

NDG non azzecca una pronuncia (“è stato aperto un esposto dal Cotagons”, “Elly Scelain”); rumori in studio tipo TeleTuscolo. NDG fa il broncio ricordando la morte di B., suo pigmalione: “Vojo parlare di come è cambiato il quadro politico”. Senaldi: “Anche di Berlusconi dicevano che voleva attentare all’in dipendenza dei giudici e della Costituzione”, ciò proverebbe l’assurdità della stessa accusa rivolta a Meloni.

Si passa ai femminicidi: “J’uomini continuano a comandare”. Il programma è di una bruttezza ipnotica, non si sa come faccia a fare il 2,3% (qualcuno dimenticherà la tv accesa).

NDG dando la pubblicità: “Viva il futuro perché il fascismo per fortuna è finito!”.

